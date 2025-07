TVP nie może znaleźć statystów do „Lalki”? „Wymagania jak do roli pierwszoplanowej”

Przypomnijmy, w Polsce powstają obecnie w tym samym czasie dwie adaptacje „Lalki” Boles ława Prusa. Jedną, która już zdążyła wywołać niemałe kontrowersje, kręci Netflix, a drugą, w której główne role zagrają Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka), Marcin Dorociński (Stanisław Wokulski) i powracający po ponad 20-letniej przerwie Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), produkuje TVP. I to właśnie Telewizja Polska od kilku tygodni (jeśli nie miesięcy) szuka statystów na swój plan. Wygląda na to, że łatwo wcale nie jest, bo najnowsze ogłoszenie jest sprzed dwóch dni.

TVP znów szuka statystów do „Lalki”. Ile płacą?

„Zaczynamy projekt, który będzie ważnym momentem dla całej kinematografii” – brzmi pierwszy akapit ogłoszenia na facebookowej grupie poświęconej castingom. Zarobić można 140 złotych dziennie plus 50 proc. stawki za przymiarki. Nie jest jednak łatwo – trzeba spełnić szereg wymogów – od naturalnego koloru włosów, przez brak tatuaży, kolczyków i permanentnych tatuaży, po długości włosów za ramiona lub do połowy pleców. Panów dotyczą podobne „obostrzenia” plus baki, wąsy, fryzury niestrzyżone maszynkami i brody – jednak oczywiście nie te współczesne, barberowe.

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wysłać swoje dane i zdjęcia twarzy. „Imię i nazwisko, nr telefonu, miejscowość, wiek + wymiary: wzrost, klatka/biust, pas, biodra, rozmiar ubrania i buta + zdjęcie twarzy (PATRZ NIŻEJ) oraz zdjęcie sylwetki proszę przesłać na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule Lalka Statysta. ZDJĘCIE TWARZY: tylko z dnia zgłoszenia. Portretowe selfie w dziennym świetle, na wprost, patrząc w obiektyw. Bez żadnych filtrów. Panie – bez grama makijażu, w rozpuszczonych włosach. Panowie – dodatkowo zdjęcie z profilu” – czytamy.

W komentarzach ludzie wydają się nieco skonfundowani. Dopytują, co z castingiem, który odbył się już do tego filmu w maju w Warszawie i czy poszukiwane są tylko osoby pełnoletnie. „Straszne wymagania, jak do roli pierwszoplanowej!” – czytamy. Wygląda na to, że tym razem casting odbywa się w formie „zdalnej”.

