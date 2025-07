Ulubieniec z „Gry o tron” w nowym epickim serialu. Muzykę skomponował sam Hans Zimmer

Współtworzony przez Jasona Momoę, znanego dobrze widzom w Polsce z „Gry o tron” i Thomasa Pa'a Sibbetta, „Wódz wojownik” opowiada historię zjednoczenia i kolonizacji Hawajów z perspektywy rdzennych mieszkańców.

„Wódz wojownik” z Jasonem Momoa. Nowy mocny serial od Apple TV+

Akcja dziewięcioodcinkowego serialu, opartego na prawdziwych wydarzeniach, rozgrywa się pod koniec XVIII wieku na malowniczych Hawajach i śledzi losy wojownika Ka'iany (Jason Momoa), który stara się zjednoczyć wyspy przed nadejściem zachodnich kolonizatorów.

Serial ukazany z rdzennie hawajskiej perspektywy to projekt pasji Momoy i Sibbetta – obaj twórcy mają hawajskie korzenie. W produkcji występuje w większości polinezyjska obsada, na czele z Momoą, a także Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, debiutujący Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale'o, Brandon Finn, James Udom, Mainei Kinimaka, Te Kohe Tuhaka i Benjamin Hoetjes.

„Wódz wojownik” powstał dla Apple TV+ we współpracy z FIFTH SEASON i Chernin Entertainment. Momoa wyreżyserował finałowy odcinek i pełni funkcję producenta wykonawczego. Doug Jung pełni rolę showrunnera i producenta wykonawczego, podobnie jak Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook i Brian Mendoza. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Justin Chon, który również jest producentem wykonawczym. Producentami wykonawczymi są również Anders Engstrom, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence i Tim Van Patten. Ścieżkę dźwiękową skomponował Hans Zimmer, który wspólnie z Jamesem Everinghamem współtworzył ścieżkę dźwiękową do wszystkich dziewięciu odcinków wraz z Bleeding Fingers Music – wielokrotnie nagradzanym Emmy i nominowanym do BAFTA zespołem kompozytorów, założonym w 2013 roku m.in. przez Zimmera.

Jasona Momoę mogliśmy już oglądać w globalnym hicie Apple TV+ „See”. Wszystkie trzy sezony „See” są dostępne na platformie Apple TV+.

Premiera serialu „Wódz wojownik” zaplanowana jest na piątek 1 sierpnia 2025 roku.

