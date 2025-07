Trzy dekady skandali i hitów. Dziś ich jubileusz w Operze Leśnej

Historia zespołu Ich Troje to gotowy materiał na film. Ale zamiast kina — dziś wieczorem czeka nas muzyczne widowisko z tej okazji. Grupa Michała Wiśniewskiego świętuje 30-lecie działalności i z tej okazji wystąpi w jubileuszowym koncercie w Operze Leśnej. Transmisję wydarzenia pokaże TVP1.

Ich Troje, a nawet więcej

Zespół Ich Troje od samego początku budził emocje – nie tylko muzyką, ale też życiem prywatnym jego członków. Lider grupy, Michał Wiśniewski, aż trzy razy żenił się z wokalistkami formacji. Były to kolejno: Magda Femme, Justyna Majkowska i Ania Świątczak. Każda z nich odcisnęła swoje piętno na stylu zespołu, wnosząc do repertuaru zupełnie nową energię i brzmienie.

To właśnie z Justyną Majkowską Ich Troje osiągnęli jeden ze swoich największych sukcesów – reprezentując Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2003 roku w Rydze z utworem „Keine Grenzen – Żadnych granic”. Grupa miała też ambicje międzynarodowe — próbowała swoich sił w niemieckich eliminacjach do Eurowizji. Zespół był jedną z pierwszych polskich formacji, które zdobyły diamentową płytę. Ich koncerty w latach 90. i na początku XXI wieku przyciągały tłumy, a piosenki takie jak „A wszystko to, bo ciebie kocham” czy „Zawsze z tobą chciałbym być” znała cała Polska.

30 lat minęło… czas na jubileuszowy koncert

Z okazji 30-lecia działalności Ich Troje zagrają dziś wieczorem koncert w wyjątkowym miejscu – sopockiej Operze Leśnej. Publiczność usłyszy największe przeboje zespołu oraz nowe utwory z najnowszego albumu „Wybiła 11”. Na scenie nie zabraknie niespodziewanych gości specjalnych. Całość poprowadzi sam Michał Wiśniewski, który od lat łączy w sobie rolę lidera, showmana i symbolu popkultury. Koncert zostanie wyemitowany w środę, 9 lipca, o godz. 21:20 na antenie TVP1.

