QUIZ. Chcemy bić ZOMO. Też tak śpiewałeś?

Rock PRL-u. Władza go cenzurowała, my go słuchaliśmy na całego! Pamiętasz coś jeszcze z tego?

Był czas, gdy władza próbowała zagłuszyć zachodnie brzmienia, a młodzież w całej Polsce potajemnie wsłuchiwała się w riffy gitary elektrycznej i teksty śpiewane „na przekór”. Lata PRL to nie tylko kolejki po mięso i pochody pierwszomajowe – to również czas narodzin rodzimego rocka, który stał się głosem pokolenia spragnionego wolności, ekspresji i… dobrego brzmienia. Czy pamiętasz, kto śpiewał o „Autobiografii”? A może wciąż potrafisz zanucić „Przeżyj to sam”? Ten quiz sprawdzi, jak dobrze znasz rockowe przeboje z czasów, gdy na scenie królowały gitary, a teksty piosenek trzeba było przemycać przez cenzurę. Rock za żelazną kurtyną Choć władza PRL nie patrzyła przychylnie na gitarowe brzmienia inspirowane Zachodem, scena muzyczna miała swoje gwiazdy. Perfect, Maanam, TSA, Lady Pank, Budka Suflera czy Republika – to zespoły, które na stałe wpisały się w historię polskiej kultury i mimo ograniczeń tworzyły muzykę, która przetrwała pokolenia. Zagraj z nami i… przeżyj to sam Jeśli pamiętasz koncerty w Jarocinie, jeansy z Pewexu i kasety magnetofonowe z nagraniami „zza żelaznej kurtyny” – ten quiz jest właśnie dla ciebie! Przenieś się w czasie do epoki rocka spod igły i sprawdź, jak dobrze znasz utwory, które inspirowały, wzruszały i budziły emocje – nawet pod czujnym okiem cenzora. QUIZ. Chcemy bić ZOMO. Wiesz, kto to śpiewał? Pytanie 1 z 12 Mała „lady pank” tańczyła: Rozwiąż quiz Czytaj też:

