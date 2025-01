Karolina Korwin-Piotrowska dosadnie o TV Republika. „To piekło. I będzie gorzej”

Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwany przez wiele osób 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wydarzeniu towarzyszą jednak szczególnie wielkie emocje, przez wzgląd na bojkot fundacji zainicjowany przez prawicowe stacje telewizyjne. Na Telewizję Republika oraz wPolsce24 wpłynęły liczne skargi do KRRiT, a w obronie Jerzego Owsiaka wypowiedziało się już wiele osób publicznych. Teraz głos zabrała też Karolina Korwin-Piotrowska.

Karolina Korwin-Piotrowska o TV Republika

Emisje negatywnych materiałów w TV Republika oraz w stacji wPolsce24 u części społeczeństwa wzmogły niechęć do Jerzego Owsiaka. Prezes WOŚP zaczął dostawać liczne groźby – zarówno telefoniczne, jak i e-mailowe. „Krócej być nie może. «Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb». To internetowy wpis z wczoraj. No, moi drodzy, rozkręca się nieźle, mówię wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: «100 tys. za zabicie Owsiaka». Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję” – informował działacz na Facebooku.

Jeden z grożących mężczyzn został już schwytany przez policję. W trakcie przesłuchania wyznał, że został sprowokowany przez materiał TV Republika. W „Faktach po Faktach” odniósł się już do tego sam Owsiak, mówiąc, że jest w stanie wybaczyć zatrzymanemu 71-latkowi, bo zdaje sobie sprawę, jak wielki wpływ miała na niego telewizja Sakiewicza. W nieco ostrzejszym tonie o działaniach prawicowe stacji wypowiedziała się teraz Karolina Korwin-Piotrowska.

„Ja się po prostu zastanawiam nad tym, dlaczego czasem nie jest warto się zamknąć, zignorować, udawać, że czegoś nie ma, zamiast robić brutalną, interesowną, zwyczajnie chamską aferę. No chyba, że ktoś to kocha, kogoś to napędza. I zarabia na tym” — zaczęła na Instagramie.

Do swojego wpisu dołączyła zrzut ekranu artykułu na temat wykorzystywania bojkotu Jerzego Owsiaka do rozpowszechniania zbiórki TV Republika. W opisie z kolei kontynuowała: „To już obsesja, choroba, a przy tym cyniczne, obliczone na zarabianie kasy, przypominanie o sobie. To nie jest”odwaga„, to jest czyste zło. To jest piekło po prostu. I będzie gorzej. Bo zawsze gorsze wygrywa, bo jest głośniejsze, brutalniejsze, bardziej prostackie i chamskie. A teraz, w imię «wolności słowa», promowane będzie w mediach społecznościowych”.

