TVP znów pokaże koncerty Open'era. Wczorajsze transmisje pobiły rekordy stacji

Przypomnijmy, w czwartek 3 lipca Telewizja Polska poinformowała, że zaprezentuje na żywo dwa koncerty tegorocznej edycji Open’er Festivalu: Raye oraz Loli Young. Oba koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. Koncert Raye zobaczyło średnio 455 tys. widzów, a w momencie najwyższej oglądalności – 570 tys. osób. Był to jeden z najchętniej oglądanych koncertów pojedynczych artystów lub zespołów w Telewizji Polskiej od początku 2024 roku. Jego zasięg wyniósł prawie 1,6 mln widzów. Wiadomo już, że Telewizja Polska będzie retransmitowała oba koncerty, a szczegóły emisji mamy poznać w najbliższym czasie.

Jakie koncerty Open'era pokaże dziś TVP?

Dziś również TVP ma niespodziankę, dla tych, którzy nie mogli dotrzeć na Open'era. Będzie to występ Annie Clark znanej jako St. Vincent – zdobywczyni nagrody Grammy, współpracowniczki m.in. Davida Byrne’a i Jacka White’a, jednej z najbardziej oryginalnych i wpływowych artystek współczesnej sceny alternatywnej. Telewizja Polska wyemituje też retransmisję koncertu artystki.

Twórczość St. Vincent to odważna fuzja rocka, art-popu, elektroniki i eksperymentu – pełna inteligentnych aranżacji, charyzmatycznych wokali i przemyślanych tekstów. St. Vincent nieustannie redefiniuje granice muzyki popularnej. Transmisja jej koncertu to doskonała okazja do pokazania artystki na światowym poziomie, łączącej nowatorstwo z popową przystępnością. To propozycja dla widowni ceniącej sztukę na najwyższym poziomie – odważną, oryginalną i niepodrabialną.

Kiedy retransmisje koncertów Open'er Festival 2025 w TVP?

Na antenach Telewizji Polskiej widzowie zobaczą także retransmisje występów m.in. Maribou State, Davida Kushnera, Caribou, Camili Cabello, Gracie Abrams i Molchat Doma.

Harmonogram retransmisji koncertów Open’er Festival w TVP Kultura:

Maribou State

niedziela, 6 lipca 2025 / 22:00

David Kushner

niedziela, 13 lipca 2025 / 22:20

Caribou

niedziela, 20 lipca 2025 / 22:10

St. Vincent

niedziela, 27 lipca 2025 / 22:30

Molchat Doma

niedziela, 3 sierpnia 2025 / 22:10

