Ostre komentarze po koncercie TVP z okazji Święta Niepodległości. „Nędza”

W poniedziałek 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. Z tego powodu najpierw w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się msza święta w intencji ojczyzny, a następnie na pl. Józefa Piłsudskiego miały miejsce centralne uroczystości, w których uczestniczyli m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, a także Andrzej Duda. – Europa nie będzie w stanie sama, bez pomocy Stanów Zjednoczonych, zapewnić sobie bezpieczeństwa wobec rosyjskich imperialnych ambicji – podkreślał prezydent w przemówieniu, które zostało skrytykowane przez Krzysztofa Skibę.

Później nastąpiła uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz defilada Wojska Polskiego. Po niej z kolei ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości pod hasłem „Wielkiej Polski moc to my!”. To jednak nie był koniec świętowania, ponieważ wieczorem na antenie TVP wyemitowano koncert z okazji Dnia Niepodległości, który wywołał falę komentarzy.

Burza po koncercie TVP

Wydarzenie organizowane i emitowane przez Telewizję Polską odbyło się we Wrocławiu. Z tej okazji do stolicy Dolnego Śląska zjechali się tacy artyści, jak m.in. Kayah, Viki Gabor, Piotr Cugowski czy Kamil Bednarek. Owe widowisko podzielono na dwie części. Pierwsza z nich miała nawiązywać do solidarności z powodzianami, natomiast w drugiej, według zapowiedzi organizatorów, miały pojawić się piosenki „opisujące polską rzeczywistość”. Niestety nie wszystkim spodobał się dobór repertuaru.

Jeszcze w trakcie transmisji na Facebooku i Instagramie zaczęło pojawiać się mnóstwo komentarzy internatów. Choć część pisała: „Piękny i wzruszający koncert” czy „Fenomenalne wydarzenie”, wiele osób gorzko wyraziło swoje rozczarowanie. Wszystko z powodu tego, że spodziewały się pieśni patriotycznych, a nie „powszechnych piosenek”.

Czytamy: „Czekałam i czekałam na piękne, patriotyczne pieśni, a tu nic... Żal”, „Wstyd, nie da się tego oglądać. Zamiast patriotycznych pieśni, to śpiewają pseudo gwiazdeczki”, „TVP, wiecie, czym jest Święto Niepodległości? Spodziewałam się koncertu patriotycznego. Tragedia”, „A gdzie pieśni patriotyczne?”, „Nędza i smutactwo” czy „Już po, masakra. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałem tak beznadziejny koncert. Prowadzący, razem z Cugowskim i Kukulską, uratowali to wydarzenie. Wszystko nie tak, począwszy od problemów z intonacją prawie każdego artysty, poprzez zagłuszanie ich przez orkiestrę i zanik dźwięku, po zanik obrazu”.

Czytaj też:

Burza po wywiadzie w TVP Info. „Zarzuty dotyczą naruszenia etyki dziennikarskiej”Czytaj też:

Szef „Panoramy” odchodzi z TVP. „Zmiana planów”