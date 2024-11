Burza po wywiadzie w TVP Info. „Zarzuty dotyczą naruszenia etyki dziennikarskiej”

Dorota Wysocka-Schnepf jest znaną polską dziennikarką radiową i telewizyjną, która w tym roku powróciła do TVP po wielu latach nieobecności. W stacji wystartowała z nowym autorskim programem pt. „Rozmowy niesymetryczne”, który ma formę wywiadów. Została także współprowadzącą „Pytania dnia”. Jeden z niedawnych odcinków drugiego z tych formatów oburzył wielu widzów.

Skargi do KRRiT po wywiadzie Doroty Wysockiej-Schnepf

W piątkowy wieczór 1 listopada na antenie TVP Info wyemitowano rozmowę Doroty Wysockiej-Schnepf z Ewą Negrusz-Szczęsną – wdową po Piotrze Szczęsnym, który 19 października 2017 roku dokonał aktu samospalenia na placu Defilad w Warszawie. Mężczyzna puścił wówczas z głośnika piosenkę „Kocham wolność” Chłopców z Placu Broni i rozrzucił ulotki ze swoim manifestem. Określił się jako „szary człowiek” i przez megafon mówił, że protestuje przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości, a także rasizmowi, homofobii oraz szeroko pojętej dyskryminacji.

– Od samego początku było to dla mnie wiadome, że ten jego krzyk nie dotrze do dużej ilości osób. Musiało upłynąć więcej czasu, musiało nałożyć się więcej złych rzeczy, żeby ludzie się w końcu obudzili – mówiła w „Pytaniu Dnia” Ewa Negrusz-Szczęsna.

Na antenie Wysocka-Schnepf oświadczyła: „Społeczeństwo obudziło się, ale sześć lat później”, a podczas rozmowy na pasku widniał tytuł: „Oddał życie w obronie demokracji”. To oburzyło wielu widzów i wywołało ogromne poruszenie w sieci. Pod nagraniem z wywiadu pojawiły się głosy, że media „nie powinny promować postawy męczeństwa” i dywagować o powodach osób, które odbierały sobie życie. Poza tym komentujący zarzucali dziennikarce niestosowność poruszania w dniu Wszystkich Świętych tematu samobójstwa i gloryfikowania odbierania sobie życia.

Część internautów pisała: „Ale z was hieny”, „Nieetyczny materiał” czy „Chorzy ludzie, którzy borykają się z myślami samobójczymi, po tego typu materiałach mogą jedynie poczuć się zachęconymi do odebrania sobie życia”. Inni z kolei byli mniej krytyczni i dodawali: „Piękny wywiad, dziękuję” oraz „Pani Doroto, osobiście jestem pełen uznania dla Pani pracy, a przede wszystkim odwagi i bezkompromisowości w stosunku do osób, które przyczyniały się i nadal się przyczyniają do dewastacji cudzego życia w imię korzyści własnych czy też partyjnych”.

„Widziałam krzywdę nękanych ludzi. Ich dzieci. Brutalnie tłumione protesty. Wy, moralne zera nadające jak kataryny, i wy, pseudo-obiektywni – też widzieliście. Byliście obojętni. Współodpowiedzialni. Teraz, w strachu, frustracji i wstydzie, razi was pamięć. Słuchajcie ich opowieści” – napisała Dorota Wysocka-Schnepf na portalu X (dawnym Twitterze) w odpowiedzi na krytykę i ataki internautów.

To nie ostudziło emocji. Jak przekazała „Wirtualnym mediom” rzeczniczka KRRiT, na wydanie „Pytania Dnia” z 1 listopada wpłynęło do regulatora już 11 skarg. – Zarzuty dotyczą naruszenia etyki dziennikarskiej, ukazywania samobójstwa w pozytywnym świetle, co może być społecznie szkodliwe – poinformowała Teresa Brykczyńska.

