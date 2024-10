Kultowy serial powrócił do telewizji! Ma już prawie 50 lat, a Polacy wciąż go kochają

Serial „Daleko od szosy” wyreżyserowany został przez Zbigniewa Chmielewskiego, znanego też w latach 70. z tytułów takich jak „Dyrektorzy”, „Ślad na ziemi”, „Profesor na drodze” czy „Blisko coraz bliżej”. Serial podejmował istotny temat migracji ze wsi do miasta i awansu społecznego młodego chłopaka. Zbigniew Chmielewski mocno przyczynił się w tamtych latach do rozwoju i ugruntowania marki serialu o tematyce współczesnej.

O czym jest serial „Daleko od szosy”?

„Daleko od szosy” to historia chłopaka, którego od dzieciństwa fascynuje mechanika i motoryzacja. Leszek Górecki (Krzysztof Stroiński) nie umie znaleźć sobie miejsca na wsi – ciasno mu i jak twierdzi, brak mu odbicia. Marzy, żeby zostać kierowcą. Opuszcza wieś i najładniejszą w okolicy dziewczynę.

Na Śląsku pracuje jako robotnik, kończy kurs samochodowy i wkrótce zostaje kierowcą wywrotki. W czasie wakacji w rodzinnej wsi bez pamięci zakochuje się w studentce Ani (Irena Szewczyk). Zrywa z Bronką (Sławomira Łozińska). Parę dzieli jednak przepaść kulturalna. Ania zachęca Leszka do podjęcia nauki i obiecuje pomoc. Leszek przyjeżdża do Łodzi, pracuje i uczy się, ale w domu Ani jest niemile widziany. Mimo to biorą ślub, a niedługo później na świat przychodzi ich synek.

Niestety ich kłopoty mieszkaniowe nie mają końca, dziecko zaczyna chorować i Ania zmuszona jest przeprowadzić się do rodziców (Barbara Horowianka i Jan Machulski). Przeżywają pierwszy kryzys małżeński. Na szczęście, z pomocą przychodzą rodzice Leszka (Irena Hrehorowicz i Antoni Jurasz), dzięki czemu może skończyć szkołę. Podbudowany psychicznie, postanawia zdawać na studia.

Serial „Daleko od szosy”. Gdzie obejrzeć w telewizji i internecie?

Serial liczy siedem odcinków, każdy po około 70 minut. Serial po latach ponownie nadawany jest w telewizji. Widzowie mogą go oglądać codziennie na kanale TVP Historia. Różnią się jednak godziny jego emisji – dziś rozpoczął się o 11:50, jutro w paśmie widnieje o godzinie 12:00, w piątek już o 12:20. Serial dostępny jest także po rekonstrukcji cyfrowej w internecie na TVP VOD.

