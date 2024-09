Szczegóły powrotu hitowego serialu TVP. „Kroki zostały podjęte”

Po tym, jak w Telewizji Polskiej zmieniła się władza, do stacji powróciło wiele dawnych gwiazd stacji, a także kultowych produkcji. Teraz okazuje się, że trwają prace nad kolejną z nich. Już za kilka miesięcy najprawdopodobniej uwielbiane przez widzów gwiazdy wejdą na plan zabawnego serialu.

„Rodzinka.pl” wraca do TVP

Już na początku tego roku w mediach pojawiły się informacje, że twórcy „Rodzinki.pl” chcą dokończyć przygody Boskich. Uwielbiany przez Polaków serial bowiem z dnia na dzień został zdjęty z anteny – kiedy aktorzy pojawili się na planie, by kręcić kolejny odcinek, nagle dowiedzieli się, że do tego nie dojdzie.

– Ten serial skończył się bez godnego zakończenia. Po prostu się urwał. Czekam na to, by go wskrzesić. Wielokrotnie próbowałam doprowadzić do rozmów z poprzednimi władzami telewizji na temat reaktywacji, by zakończyć tę produkcję ciekawie i kreatywnie, w sposób satysfakcjonujący wieloletnich fanów. Niestety nie było zainteresowania. Bardzo chętnie podejmę tę próbę z nowymi władzami – mówiła kilka miesięcy temu „Plejadzie” Dorota Kośmicka-Gacke, producentka serialu.

Teraz wszystko wskazuje na to, że kobieta porozumiała się z nowymi władzami TVP. Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił Adam Zdrójkowski, który w serialu wcielał się w jednego z synów państwa Boskich (w tych rolach Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak). Aktor w rozmowie z „Pomponikiem” zdradził, że choć oficjalnych spotkań całej ekipy jeszcze nie było, to powrót serialu jest pewny.

– Wczoraj rozmawiałem z producentem „Rodzinki” i temat nadal jest aktualny. Najprawdopodobniej od stycznia będziemy wchodzić na plan. Pierwsze kroki zostały podjęte, ale jeszcze nie jakieś konkretne. Ogólnie rzecz ujmując, wszyscy wiemy, że ma się to wydarzyć, ale jeszcze nie było szczegółowych rozmów czy spotkania z całą ekipą, żeby omówić kwestie formalne. Na razie jest to w sferze domysłów. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy i z tą też tak jest – zdradził.

