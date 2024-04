Dziennikarz TVP potrącony podczas jazdy rowerem. Ma złamanych 11 żeber, uratował go kask

Krzysztof Czub pracował w TVP Poznań do 2017 roku, do momentu zwolnienia przez Agatę ławniczak, dyrektorkę wyznaczoną jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziennikarz wrócił do pracy kilka tygodni temu, po tym, jak doszło do zmian kierownictwa w TVP po wyborach.

Dziennikarz TVP Poznań potrącony przez samochód

Do wypadku doszło we wtorek 9 kwietnia około godziny 16:30 w Wysocku pod Ostrowem Wielkopolskim. Potrącony mężczyzna to Krzysztof Czub, dziennikarz TVP Poznań, który tego dnia wybrał się na wycieczkę rowerową.

Mężczyzna jechał ulicą Kamienną z Wysocka Wielkiego w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, kiedy z dużą siłą uderzył w niego samochód.

„Uderzenie rzuciło go na zaparkowany obok inny samochód i doprowadziło do wielu złamań, w tym żeber” – podaje TVP Poznań.

— Ma złamanych 11 żeber. Po wypadku miał problemy z oddychaniem — przekazał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” dyrektor TVP Poznań Jan Józefowski. Na szczęście mężczyzna miał na sobie dobrej jakości kask, który ochronił jego głowę w momencie wypadku.

Sprawca wypadku nawet nie zatrzymał się, by udzielić pomocy rowerzyście. Zrobili to inni świadkowie, którzy także wezwali karetkę. Dziennikarz trafił do szpitala w Ostrowie.

Potrącił dziennikarza TVP. Policja prosi o pomoc

Policja prowadzi teraz poszukiwania sprawcy wypadku. Wszystkie patrole otrzymały rysopis samochodu podobnego do toyoty yaris w kolorze czerwonym lub bordowym. Funkcjonariusze szukają także zapisów z monitoringu na prywatnych domach, by zidentyfikować samochód sprawcy. Jeśli ktokolwiek posiada informacje dotyczące zdarzenia lub kierowcy, proszony jest o kontakt z policją.

