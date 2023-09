Ile osób obejrzało pierwszy odcinek „Doda. Dream Show”? Mamy wyniki

W poniedziałek 4 września 2023 roku Polsat wyemitował kolejne show z Dodą w roli głównej. Najpierw stacja wyprodukowała program, w którym wokalistka szukała miłości, teraz format skupia się na jej karierze, a dokładniej trasie koncertowej.

Pierwszy odcinek „Doda. Dream Show”

W poniedziałek 4 września na antenie Polsatu wyemitowany został pierwszy odcinek „Doda. Dream Show”. To pierwszy tego typu format doku-reality stacji, w którym widzowie obserwować mogą codzienne życie gwiazdy podczas organizacji trasy koncertowej, promującej krążek „Aquaria”.

Dzięki formatowi Polsatu widzowie mogli poznać współpracowników gwiazdy, a także bliskie jej osoby. „Doda. Dream Show” było kręcone od czerwca, a ostatnie zdjęcia będą realizowane we wrześniu. Dzięki temu fani mogli bliżej poznać ówczesnego partnera Dody Dariusza Pachuta. Niestety już w pierwszym odcinku doszło między nimi do kłótni.

Zawodowe plany Dody już na pierwszym etapie generowały u artystki stres – jak mówiła, chce stworzyć „lepsze show od Beyonce”. W mocnych słowach jej plany w pierwszym odcinku „Doda. Dream Show” skomentował sam Pachut.

– Ona nie potrafi robić jednej rzeczy, mimo że chciałaby spokoju. Ona to kocha i musi to wszystko robić. Mówi mi, że przecież każdy pracuje, ale OK, spawacz spawa, a potem po 14 godzinach idzie do domu. Nie jest nurkiem, nie jest skoczkiem, tylko ma zrobić swoją pracę – mówił w programie.

Potem zwrócił się do samej Dody, mówiąc jej, że „jakby nie była pracoholiczką, to by po prostu śpiewała”. – Po prostu zrobiłabyś trasę koncertową, nie musiałabyś angażować do tego reality show, jeszcze koncerty pomiędzy, w sierpniu „tylko” trzy, we wrześniu dwa — „tylko, bo przed trasą nie mam czasu”. Milion rzeczy na raz – stwierdził.

Rabczewska nie zgodziła się ze słowami Pachuta i dodała, że „w ogóle nie tak widzi siebie z boku”.

„Doda. Dream Show”. Są wyniki oglądalności pierwszego odcinka

Poza tym w pierwszym odcinku mogliśmy wrócić wspomnieniami do wszystkich tras koncertowych artystki. Opisała je sama wokalistka. Przypomniała najciekawsze elementy, wpadki, a przede wszystkim wyzwania, jakie na nią czekały.

Teraz portal Wirtualne Media podał statystyki, ile osób obejrzało pierwszy odcinek formatu. „Średnia widownia emisji wyniosła 454 tys. osób. Przełożyło się to na 3,75 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 6,51 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 5,18 proc. w grupie 16-59” – cytuje medium za Nielsen Audience Measurement.

Kolejny odcinek pojawi się w poniedziałek 11 września 2023 roku.

