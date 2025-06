Filip Chajzer wbił szpilę Rafałowi Trzaskowskiemu. „Nawet przedszkolak wytłumaczy”

Były prezenter radiowy i telewizyjny, obecnie zaangażowany w biznes kebabowy, poruszył ostatnio temat pogody i klimatu i… wywołał burzę.

Filip Chajzer zakpił z Rafała Trzaskowskiego. „Pan prawie prezydent”

Filip Chajzer opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych zdjęcie stóp w grubych ciepłych skarpetach. Jak wynika z oznaczenia, zdjęcie zrobiono nad polskim morzem, we Władysławowie. Do zdjęcia Chajzer dodał wymowny opis.

„Jeśli tak przyodziane są moje skromne stópki w rozmiarze 48, to proszę wyobrazić sobie pogodę za oknem na Półwyspie Helskim. Pan prawie prezydent powtarza z uporem maniaka, że planeta płonie. No to chyba wszędzie tylko nie tu” – napisał, wbijając szpilę w Rafała Trzaskowskiego, który „prawie” został prezydentem, a przy tym wielokrotnie odnosi się w swoich wystąpieniach do kryzysu klimatycznego.

W komentarzach zawrzało. „Litości, przedszkolak wytłumaczy”

Wpis wywołał wśród internautów mieszane uczucia. Chwalą klimatyczno-polityczny żarcik i poczucie humoru Chajzera – „Panu prawie prezydentowi znowu się nie udało”, „Za te teksty cię uwielbiam. Moja krew” – piszą w komentarzach. Wielu zgadza się, że pogoda jest pod psem, wspominają nawet o „soplach” nad Bałtykiem. „Fajne to latko, takie nie za ciepłe” – dorzucają. Inni wprost wytknęli Filipowi niewiedzę.

Część internautów wskazuje, że kryzys klimatyczny to nie temat do żartów, bo jest widoczny gołym okiem. Dodatkowo sugerują, że Chajzer po prostu nie odróżnia pogody od klimatu. „Bo jest zimno na Helu, to nie ma zmian klimatu? Litości, przedszkolak wytłumaczy, na czym polega problem w Polsce. [...] Wystarczy też pójść do lasu i zobaczyć, jak sucha jest ziemia”, „Proszę to powiedzieć mieszkańcom Blatten, którym z uwagi na topnienie lodowca zniszczyło całą wioskę”, „Trzeba odróżniać klimat od pogody” – podsumowują w komentarzach żarcik Chajzera internauci.

