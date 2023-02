Doda i Dariusz Pachut wypoczywają w górach z jego dziećmi. Widać, jak artystka się z nimi dogaduje

Relacja Dody i Dariusza Pachuta kwitnie. Para spotyka się ze sobą od kilku miesięcy i nie ukrywa swojej relacji. Wręcz przeciwnie. Na ich instagramowych profilach regularnie możemy obserwować nowe zdjęcia i nagrania, zwłaszcza ze wspólnych podróży. Para ujawniła swój związek podczas podróży do Wietnamu, a niedawno chwaliła się wyjazdem do Austrii, gdzie świętowała urodziny Dody. Tym razem z kolei artystka i jej ukochany wybrali się do Krynicy-Zdroju. Towarzyszyły im dzieci trenera.

Doda i Dariusz Pachut wypoczywają w górach z jego dziećmi

Doda i Dariusz nie byliby sobą, gdyby wspólnych chwil nie uwiecznili na Instagramie. Stąd wiemy, że para doskonale bawi się w towarzystwie syna i córki Dariusza. Dariusz Pachut już od dawna nie jest związany z matką dzieci, ale spędza z nimi dużo czasu i chętnie zabiera je na łyżwy lub narty, co dokumentuje na swoim instagramowym profilu. Doda z kolei od lat podkreśla, że nie chce mieć dzieci, ale widać, że z dziećmi innych ma świetny kontakt. Tak jest też w tym wypadku.

Cała czwórka chętnie pozuje do zdjęć, udowadniając, że wspaniale się razem bawi i spędza czas. Nie zabrakło fotografii ze wspólnych posiłków czy aktywności. Razem szusowali na nartach oraz tańcowali przy dźwiękach góralskiej kapeli.

Fani zwrócili uwagę, że Doda promienieje przy swoim ukochanym. „Tak miło się patrzy, jak jesteś taka szczęśliwa! Cieszysz się jak dziecko, uśmiecham się, jak oglądam, jak tańczycie!”, „Ile szczęścia i radości bije z tej fotki!”, „W końcu odpowiedni facet przy tobie”, „Już zawsze bądź szczęśliwa” – piszą.

Fani oczarowani są też relacją, którą artystka zbudowała z dziećmi swojego partnera. Zwracają uwagę, że doskonale sprawdza się w roli ich opiekunki.

