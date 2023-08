Management Dody wydał oświadczenie. Artystka ma dość

Przypomnijmy, po ramówce Polsatu, Doda popłakała się w trakcie jednego z wywiadów. Ogłaszając swój nowy reality show „Doda. Dream Show”, wyznała, że marzy o tym, by być w szczęśliwym związku. Z kolei Dariusz Pachut opublikował niedawno na swoim Instagramie post, w którym odniósł się do związku z Dodą. „Pokazując swoje, szczęście poszliśmy w całkowicie złą stronę… do której nigdy nie powrócimy…” – napisał.

Do tej pory żadne z dawnych zakochanych nie podało przyczyny zakończenia związku. Wokalistka, która zapowiedziała trasę koncertową „Aquaria Tour”, planuje także reedycję swojej ostatniej płyty. Oznacza to, że fani spodziewać mogą się nowych piosenek. Wśród nich znajdzie się prawdopodobnie utwór nagrany ze Smolastym, byłym partnerem Blanki, znanym z piosenki „Duże Oczy”.

Management Dody prosi media o szacunek

Spekulacjom dotyczącym powodów zakończenia przez Dodę i Pachuta związku nie ma końca. W końcu management artystki postanowił interweniować. Zwrócił się do portalu Plejda, gdzie pojawiało się bardzo dużo treści na temat relacji piosenkarki i sportowca.

„W związku z falą artykułów, których publikacja z państwa strony trwa już od ponad miesiąca, zwracam się z ogromną prośbą o zaprzestanie komunikacji i łączenia projektów zawodowych artystki Dody z panem Dariuszem Pachutem. Każdy z nich ma swoje odrębne ścieżki zawodowe, które to w żadnym punkcie się nie przecinają. Z szacunku do ciężkiej, ponad 20-letniej pracy Dody, proszę, aby jej efekty nie były podpinane pod relacje z panem Dariuszem oraz pod niego samego” – możemy przeczytać w oświadczeniu współpracowników Dody, opublikowanym na Plejadzie.

