W „Doda. Dream Show” doszło do spięcia artystki z Dariuszem Pachutem. Kiedy premiera 2. odcinka?

W poniedziałek 4 września na antenie Polsatu wyemitowany został pierwszy odcinek „Doda. Dream Show”. To pierwszy tego typu format doku-reality stacji, w którym widzowie obserwować mogą codzienne życie gwiazdy podczas organizacji trasy koncertowej, promującej krążek „Aquaria”.

Streszczenie 1. odcinka „Doda. Dream Show”

W premierowym odcinku fani piosenkarki zobaczyć mogli nie tylko Dodę ale też poznać jej współpracowników i bliskich. Na ekranie pojawił się też Dariusz Pachut, były już partner artystki, z którym była w związku jeszcze podczas nagrywania formatu.

Zawodowe plany Dody już na pierwszym etapie generowały u artystki stres – jak mówiła, chce stworzyć „lepsze show od Beyonce”. W mocnych słowach jej plany w pierwszym odcinku „Doda. Dream Show” skomentował sam Pachut.

– Ona nie potrafi robić jednej rzeczy, mimo że chciałaby spokoju. Ona to kocha i musi to wszystko robić. Mówi mi, że przecież każdy pracuje, ale OK, spawacz spawa, a potem po 14 godzinach idzie do domu. Nie jest nurkiem, nie jest skoczkiem, tylko ma zrobić swoją pracę – mówił w programie.

Potem zwrócił się do samej Dody, mówiąc jej, że „jakby nie była pracoholiczką, to by po prostu śpiewała”. – Po prostu zrobiłabyś trasę koncertową, nie musiałabyś angażować do tego reality show, jeszcze koncerty pomiędzy, w sierpniu „tylko” trzy, we wrześniu dwa — „tylko, bo przed trasą nie mam czasu”. Milion rzeczy na raz – stwierdził.

Doda nie zgodziła się ze słowami swojego partnera, podkreślając, że „w ogóle nie tak widzi siebie z boku”. Ten w odpowiedzi zwrócił się do obecnych: „Panowie, pomóżcie. Nie jest tak, że dużo robi? Dużo za dużo niż powinna?”. Doda odpowiedziała, ucinając temat: „Oni mnie nie znają”.

Kiedy 2. odcinek „Doda. Dream Show”?

Drugi odcinek programu Doda. Dream show zostanie wyemitowany w poniedziałek, 11 września 2023 roku, o godzinie 20:05 na kanale Polsat.

