Łatwy QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!
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Łatwy QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

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„Wilk i zając”
„Wilk i zając” Źródło: Sojuzmultfilm
Pamiętasz wieczory spędzone przed telewizorem i kultowe bajki z czasów PRL-u? Czas na sentymentalną podróż do czasów, gdy dobranocka była obowiązkowym punktem dnia!

W tym quizie zobaczysz kadry ze znanych wieczorynek. Twoim zadaniem będzie rozpoznać bohaterów i odgadnąć, z jakiej bajki pochodzą. Niektóre będą oczywiste, inne mogą nieźle namieszać w pamięci!

Łatwy QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Dawno temu w trawie
  • Pszczółka Maja

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Źródło: WPROST.pl