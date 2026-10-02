Łatwy QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!

W tym quizie zobaczysz kadry ze znanych wieczorynek. Twoim zadaniem będzie rozpoznać bohaterów i odgadnąć, z jakiej bajki pochodzą. Niektóre będą oczywiste, inne mogą nieźle namieszać w pamięci!

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