Pamiętasz wieczory spędzone przed telewizorem i kultowe bajki z czasów PRL-u? Czas na sentymentalną podróż do czasów, gdy dobranocka była obowiązkowym punktem dnia!
W tym quizie zobaczysz kadry ze znanych wieczorynek. Twoim zadaniem będzie rozpoznać bohaterów i odgadnąć, z jakiej bajki pochodzą. Niektóre będą oczywiste, inne mogą nieźle namieszać w pamięci!
Łatwy QUIZ z wieczorynek. Rozpoznaj kadry z PRL-u!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki:
- Dawno temu w trawie
- Pszczółka Maja
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Źródło: WPROST.pl