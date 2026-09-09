Gdzie grała Dominika Chorosińska? Wykaz ról aktorskich posłanki

Dominika Chorosińska w ostatnim czasie ponownie znalazła się w centrum uwagi za sprawą swojego zachowania w Sejmie. Podczas jednego z posiedzeń posłanka PiS zaczęła szczekać z sejmowej mównicy, co szybko stało się jednym z szeroko komentowanych momentów w polskiej polityce. Zanim jednak Chorosińska trafiła do parlamentu i zaczęła być kojarzona przede wszystkim z działalnością polityczną, przez lata pracowała jako aktorka.

Dominika Chorosińska ukończyła w 2001 roku studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Grała między innymi w "Biesach" czy "Królu Learze". Jako aktorka telewizyjna i filmowa zaczęła już jednak występować w latach 90. Występowała w najpopularniejszych polskich telenowelach, jak "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Barwy szczęścia".

Ostatecznie jednak więcej czasu zaczęła poświęcać polityce. W 2010 roku weszła w skład komitetu poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W 2018 roku uzyskała mandat radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. Rok później uzyskała mandat posłanki na Sejm IX kadencji z listy PiS. W 2023 roku ponownie ją wybrano do Sejmu, a następnie została powołana na ministrę kultury i dziedzictwa narodowego, którą to funkcję pełniła do czasu, gdy zaprzysiężona nowy gabinet Donalda Tuska.

Choć dziś Chorosińska kojarzona jest przede wszystkim z działalnością polityczną, przed wejściem do Sejmu regularnie pojawiała się na ekranie. Ma na koncie zarówno role epizodyczne i gościnne, jak i kilka bardziej rozbudowanych kreacji, między innymi Ewy Nowickiej w „M jak miłość”. W jakich jeszcze produkcjach można było ją zobaczyć? Oto pełen wykaz jej najbardziej znanych ról.

Gdzie grała Dominika Chorosińska? To jej najbardziej znane role

„M jak miłość” jako Ewa Nowicka



Chorosińska grała w najpopularniejszej polskiej telenoweli w latach 2002-2009. Wcielała się początkowo w Ewę Nowicką, siostrzenicę Cholakowej, pracownicę hurtowni Krzysztofa Zduńskiego i jego kochankę.



„Pierwsza miłość” jako Sylwia Majchrzak



Dominika Chorosińska wcieliła się doktor Sylwię Majchrzak, lekarkę, kochankę Marka Żukowskiego, a potem Artura Kulczyckiego. Aktorka grała w serialu w latach 2004-2005.



„Ratownicy” jako Joanna Krawczyk, kurator Staszka



Serial nadawany był przez tylko jeden sezon w 2010 roku. Opowiadał o członkach pogotowia górskiego, którzy zmagają się z wieloma trudnościami, tak w życiu zawodowym, jak i osobistym. W obsadzie byli też Bogusław Linda, Tomasz Schuchardt czy Natalia Rybicka.



„Na Wspólnej” jako Nina Lasota



W popularnym serialu TVN posłanka zagrała w 11 odcinkach w 2011 roku.



„Barwy szczęścia” w roli Karoliny Florczak, matki Hani



Aktorka z przerwami grała w serialu od 2013 do 2016 roku.



Film „Smoleńsk” jako wdowa smoleńska



Z tej roli Chorosińska jest mocno kojarzona. Zagrała postać opisaną w napisach jako „wdowa smoleńska” w głośnym i kontrowersyjnym filmie w reżyserii Antoniego Krauzego.



„Dwie korony” w roli Marianny Kolbe



To film dokumentalny-fabularyzowany z 2017 roku. Chorosińska wcieliła się Mariannę Kolbę, matkę Rajmunda Maksymiliana.



„Proceder” w roli agentki CBA



Chorosińska pojawiła się w serialu w 2019 roku. Czytaj też:

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