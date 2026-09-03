Banalny QUIZ wieczorynkowy! Rozpoznaj 10 kadrów
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Banalny QUIZ wieczorynkowy! Rozpoznaj 10 kadrów

Dodano: 
„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Przenieś się w czasie do swojego dzieciństwa, próbując swoich sił w quizie ze znajomości wieczorynek.

10 kadrów z ukochanych wieczorynek i nielimitowany czas na zgadywanki! Sprawdź, czy jesteś w stanie dopasować tytuł do obrazka!

Banalny QUIZ wieczorynkowy! Rozpoznaj kadry!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Miś Kudłatek
  • Miś Uszatek

Czytaj też:
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. Wraca koszmar szkolnych dyktand Czytaj też:
QUIZ. Ukochane seriale PRL-u. Dwa kadry mogą być mylące

Źródło: WPROST.pl