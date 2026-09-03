Matka odkryła coś, czego nie powinna. Nowy serial wstrząśnie widzami

Gabriela Aizpurúa nie zamierza bezczynnie czekać na tragedię. Po niezwykłym odkryciu kobieta rozpoczyna walkę z losem, próbując ustalić, czy przyszłość rzeczywiście jest nieunikniona. Serial „Od jutra” zadebiutuje na kanale SCI FI już 9 września.

„Od jutra” – nowy mroczny serial w TV

Gabriela Aizpurúa niedawno przeprowadziła się wraz z rodziną do nowego domu. Kilka dni później dokonuje w spiżarni odkrycia, którego konsekwencji nie mogła przewidzieć. Pod podłogą znajduje żyłę nieznanego minerału. Kiedy jej dotyka, doświadcza tajemniczego zjawiska. Gabriela zaczyna widzieć fragmenty przyszłości. Jedna z wizji okazuje się szczególnie przerażająca. Kobieta widzi śmierć swojej córki Emmy.

Początkowo mogłoby się wydawać, że niezwykłe doświadczenia są związane z problemami zdrowotnymi. Gabriela odkrywa jednak, że jej wizje nie wynikają ani z zaburzeń psychicznych, ani z problemów ze zdrowiem fizycznym. Wtedy podejmuje decyzję, która rozpoczyna jej wyścig z przeznaczeniem.

Gabriela postanawia zrobić wszystko, aby ocalić Emmę. W poszukiwaniu odpowiedzi nie zostaje jednak sama. Pomaga jej Andrés, inspektor policji, który również doświadczył podobnego zjawiska. Razem próbują rozwikłać zagadkę niezwykłych wizji. Ich śledztwo prowadzi do pytań o granicę między przeznaczeniem a wolną wolą. Najważniejsze z nich brzmi: czy przyszłość, którą już się zobaczyło, można jeszcze zmienić?

Każda kolejna wizja dostarcza nowych informacji i odsłania następne elementy układanki. Gabriela musi więc nie tylko próbować zapobiec tragedii, ale również zmierzyć się z ciężarem wiedzy o tym, co może się wydarzyć. Stawką jest bezpieczeństwo osób, które kocha najbardziej.

Gdzie i kiedy oglądać nowy serial?

W serialu występują Marta Hazas, znana z produkcji „Velvet” i „Bandolera”, Álex González, którego widzowie mogą kojarzyć z „El Principe – dzielnica zła” oraz „Życia bez pozwolenia”, Gabriel Guevara z filmów „Moja wina” i „Dość milczenia”, a także Denisse Peña, występująca w „Serve and Protect” i „Telefonistkach”.

„Od jutra” jest produkcją studia Good Mood należącego do Mediawan Group. Producentem wykonawczym i showrunnerem serialu jest Daniel Écija, producentem Javie Lorenzo, a współproducentami wykonawczymi David Molina Encinas i Andrés Martín Soto. W produkcji uczestniczy również Entourage Ventures.

Premiera „Od jutra” odbędzie się na kanale SCI FI 9 września o godz. 21:00. W każdą środę widzowie zobaczą po dwa odcinki. Finał sezonu zaplanowano na 30 września.

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