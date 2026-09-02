Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek. Rozpoznasz kadry z PRL-u?
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Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek. Rozpoznasz kadry z PRL-u?

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„Pszczółka Maja”
„Pszczółka Maja” Źródło: Nippon Animation Apollo-Film
Wróć do czasów swojego dzieciństwa i rozpoznaj kadry z wieczorynek sprzed lat. Przed tobą 10 obrazków, do których musisz dopasować tytuły.

To powinno być dziecinnie proste zadanie. Przed wami 10 kadrów z kultowych bajek okresu PRL. Czy będziesz w stanie zgadnąć ich tytuły? Sprawdź się!

Łatwy QUIZ z wieczorynek. Rozpoznasz kadry z PRL-u?

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Miś Yogi
  • Miś Uszatek

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Źródło: WPROST.pl