Dziecinnie prosty QUIZ z wieczorynek. Rozpoznasz kadry z PRL-u?

Wróć do czasów swojego dzieciństwa i rozpoznaj kadry z wieczorynek sprzed lat. Przed tobą 10 obrazków, do których musisz dopasować tytuły.
To powinno być dziecinnie proste zadanie. Przed wami 10 kadrów z kultowych bajek okresu PRL. Czy będziesz w stanie zgadnąć ich tytuły? Sprawdź się!
Łatwy QUIZ z wieczorynek. Rozpoznasz kadry z PRL-u?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Miś Yogi
- Miś Uszatek
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Źródło: WPROST.pl