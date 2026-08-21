Nowy serial Polsatu pełen emocji. Anna Karczmarczyk i Paweł Małaszyński w rolach głównych

Jedno spojrzenie podczas wernisażu wystarczy, by rozpocząć romans, który zmieni życie kilku osób. „Zdrada” to nowy thriller kryminalno-obyczajowy Polsatu, w którym miłość, rodzinne sekrety i świat prawniczych interesów splatają się w historię pełną emocji.

Thriller „Zdrada” w Polsacie. Zakazane uczucie na pierwszym planie

Julia i Paweł poznają się przypadkiem podczas wernisażu. Między nimi od razu pojawia się silna chemia, a emocje szybko prowadzą do romansu. Problem w tym, że oboje są już w związkach i mają wiele do stracenia.

Julia jest żoną Patryka, ambitnego prokuratora, którego gra Dawid Ogrodnik. Paweł z kolei jest adwokatem, mężem Elizy oraz ojcem dwójki dzieci. W role kochanków wcielają się Anna Karczmarczyk i Paweł Małaszyński, a Marieta Żukowska gra żonę Pawła.

Ich relacja nie pozostanie jednak wyłącznie prywatną sprawą. Julia i Paweł nie zdają sobie sprawy, że łączą ich również tajemnice oraz okoliczności, które wkrótce doprowadzą do serii dramatycznych wydarzeń.

Gwiazdorska obsada nowego serialu

W „Zdradzie” wystąpi plejada znanych polskich aktorów. Obok Anny Karczmarczyk, Dawida Ogrodnika, Pawła Małaszyńskiego i Mariety Żukowskiej na ekranie pojawią się Piotr Polk, Dobromir Dymiecki oraz Grażyna Szapołowska.

W pozostałych rolach zobaczymy Karolinę Matej, Macieja Kucharczyka, Mikołaja Krawczyka, Olgę Sarzyńską, Przemysława Bluszcza, Bartłomieja Firleta, Juliusza Chrząstowskiego i Wojciecha Machnickiego.

Producentem serialu jest Polot Media. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski, a autorem zdjęć jest Paweł Figurski.

Kiedy oglądać?

Pierwszy sezon serialu będzie liczył 12 odcinków. Każdy z nich potrwa średnio 44 minuty. Telewizyjna premiera „Zdrady” odbędzie się 3 września o godz. 21:40.

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