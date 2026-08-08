10 filmów o gliniarzach, które trzeba obejrzeć choć raz. Numer jeden jest bezkonkurencyjny

Nie ma chyba drugiego podgatunku kina akcji, który przez tyle lat cieszyłby się równie dużą popularnością. Filmy o niedobranych policyjnych partnerach od dekad przyciągają widzów połączeniem widowiskowych pościgów, efektownych strzelanin i błyskotliwych dialogów.

Podwójni bohaterowie kina akcji: policyjne duety

Ich największą siłą nie są jednak spektakularne sceny akcji, ale relacje między bohaterami, którzy mimo skrajnie różnych charakterów muszą nauczyć się współpracować. To właśnie chemia między głównymi postaciami sprawiła, że wiele z tych produkcji doczekało się statusu kultowych.

W latach 80. gatunek z kumplami policjantami w roli głównej przeżywał prawdziwy rozkwit za sprawą takich gwiazd jak Nick Nolte, Eddie Murphy, Danny Glover czy Mel Gibson. Później formułę z powodzeniem rozwijali kolejni twórcy, pokazując, że historie o policyjnych duetach świetnie odnajdują się zarówno w kinie akcji, jak i komedii czy thrillerze.

10 najlepszych filmów o kumplach-policjantach

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