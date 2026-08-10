Nie żyje autor „Piosenki o okularnikach”. Jarosław Abramow-Newerly miał 93 lata

Odszedł Jarosław Abramow-Newerly, pisarz, dramaturg, satyryk i kompozytor, którego twórczość przez dekady była związana z polskim teatrem, radiem i literaturą. Miał 93 lata. Informację o jego śmierci potwierdziła profesor Anna Nasiłowska, literaturoznawczyni i prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Organizacja pożegnała artystę jako „człowieka błyskotliwego, wielu talentów, znakomitego pisarza”.

Jarosław Abramow-Newerly nie żyje. Ukształtowały go wojenne doświadczenia

Jarosław Abramow-Newerly urodził się 17 maja 1933 roku w Warszawie. Był synem pisarza Igora Newerlego oraz Barbary Abramow, nauczycielki i aktorki związanej przed wojną z teatrem „Baj”.

Jego matka pochodziła z Puław, z wielodzietnej rodziny żydowskiej. Jako dziecko trafiła do warszawskiego „Domu Sierot” prowadzonego przez Janusza Korczaka i Stefanię Wilczyńską. To właśnie tam, już jako dorosła wychowanka placówki, poznała Igora Newerlego, młodego emigranta z Rosji i współpracownika Korczaka. W okresie międzywojennym Newerly był sekretarzem Korczaka, a od 1930 roku redagował „Mały Przegląd”, pismo przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Jarosław Abramow-Newerly dorastał na warszawskim Żoliborzu. Jego dzieciństwo przypadło na czas okupacji, a wojenne wspomnienia po latach stały się ważną częścią jego twórczości.

W książce „Lwy mojego podwórka” z 2000 roku opisał okupowaną Warszawę z perspektywy dziecka. Przyglądał się dorosłym, swoim rówieśnikom i ich rodzinom, a także niezwykłemu środowisku żoliborskiej inteligencji. Po upadku Powstania Warszawskiego wraz z matką trafił do obozu w Pruszkowie. Później przebywali w Słomnikach pod Krakowem i w Wodzisławiu. Do Warszawy wrócili w lutym 1945 roku.

Kolejne lata życia opisał w książce „Lwy wyzwolone”, wydanej w 2003 roku. Jego wspomnieniową trylogię zamknęły „Lwy STS-u” z 2005 roku.

Jeden z filarów Studenckiego Teatru Satyryków. To on napisał „Piosenkę o okularnikach”

Jarosław Abramow-Newerly był jednym z twórców związanych ze Studenckim Teatrem Satyryków. STS rozpoczął działalność w 1954 roku jako amatorska grupa studencka, jednak z czasem stał się jedną z ważnych scen swojego okresu.

Abramow-Newerly należał do grona jego filarów. Współpracował między innymi z Jerzym Markuszewskim, Andrzejem Jareckim i Agnieszką Osiecką. Pisał skecze, monologi i teksty satyryczne, a także komponował muzykę do utworów innych autorów.

Szczególne miejsce w jego dorobku zajęła współpraca z Agnieszką Osiecką. Abramow-Newerly skomponował muzykę między innymi do „Piosenki o okularnikach”, jednego z najbardziej znanych utworów związanych z poetką.

Jako pisarz zadebiutował w 1955 roku na łamach „Szpilek”, gdzie publikował jako satyryk. Dwa lata później ukazał się zbiór „Myślenie ma kolosalną przyszłość”, zawierający przygotowywane przez niego dla STS-u monologi i skecze.

Lata 60. i 70. przyniosły rozkwit jego twórczości dramaturgicznej. Abramow-Newerly był autorem między innymi „Licytacji”, „Anioła na dworcu”, „Derbów w pałacu”, „Wyciągu do nieba”, „Darz boru”, „Ja, ty, oni” oraz „Maestro”.

Szczególnie ważnym utworem okazał się „Anioł na dworcu”. Sztuka została wystawiona w 1962 roku, a trzy lata później wydana. Za tę twórczość Abramow-Newerly otrzymał Nagrodę im. Stanisława Piętaka w 1965 roku oraz Nagrodę Fundacji Kościelskich w 1967 roku.

Artysta był także związany z Polskim Radiem. W latach 1960–1966 kierował Redakcją Teatru Młodego Słuchacza.

Podzielone na pół życie artysty

Od początku lat 80. Abramow-Newerly dzielił swoje życie między Warszawę i Toronto. Pobyt w Kanadzie skierował jego zainteresowania literackie w stronę historii i doświadczeń tamtejszej polskiej emigracji.

Tematy te znalazły odzwierciedlenie w jego późniejszej prozie. W kolejnych latach ukazały się między innymi „Alianci”, „Pan Zdzich w Kanadzie”, „Kładka przez Atlantyk”, „Nawiało nam burzę” oraz „Młyn w piekarni”.

Twórczość Jarosława Abramow-Newerlego obejmowała więc wiele gatunków i dziedzin. Był satyrykiem, dramaturgiem, pisarzem, kompozytorem i twórcą związanym z radiem. W swoich książkach wracał zarówno do własnych doświadczeń z dzieciństwa i wojny, jak i do środowiska artystycznego, które współtworzył.

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