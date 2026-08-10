Poważne zarzuty i pozew po śmierci gwiazdora. Bliscy twierdzą, że szpital fałszował raporty

Rodzina Roberta Carradine'a wystąpiła na drogę sądową przeciwko Uniwersytetowi Kalifornijskiemu w Los Angeles. Padły mocne słowa. Bliscy aktora zarzucają placówce bezprawne spowodowanie śmierci, zaniedbania oraz znęcanie się nad osobą starszą.

Robert Carradine zmarł podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym

Robert Carradine, znany między innymi z filmów „Straceńcy”, „Zemsta frajerów” oraz serialu „Lizzie McGuire”, zgłosił się dobrowolnie 16 stycznia do Szpitala Neuropsychiatrycznego Resnick na terenie UCLA. Jak wynika z pozwu, aktor szukał tam pomocy w związku z myślami samobójczymi.

Carradine zmarł 23 lutego w wieku 71 lat. Lekarz sądowy hrabstwa Los Angeles poinformował, że śmierć aktora była samobójstwem. Wówczas także rodzina gwiazdora poinformowała, że Robert Carradine odebrał sobie życie po niemal dwudziestoletniej walce z chorobą afektywną dwubiegunową.

W nowym pozwie jego dzieci twierdzą jednak, że do tragedii przyczyniły się zaniedbania personelu szpitala. Jak podaje „The Wrap”, rodzina Carradine'a twierdzi, że podczas jego pobytu w placówce nie zastosowano się prawidłowo do kilku istotnych elementów szpitalnego protokołu.

Rodzina zarzuca UCLA naruszenie zasad bezpieczeństwa

Jednym z zarzutów jest dopuszczenie do tego, by aktor znalazł się na zamkniętym oddziale psychiatrycznym z paskiem. W pozwie wskazano, że zgodnie z zasadami UCLA pacjenci obserwowani pod kątem myśli samobójczych nie powinni mieć przy sobie przedmiotów, które mogą zostać wykorzystane do samookaleczenia.

Według rodziny formularz dotyczący rzeczy osobistych Carradine'a miał przy przyjęciu potwierdzać, że jego pas nie został zabrany. Bliscy aktora twierdzą, że doszło w ten sposób do naruszenia procedur bezpieczeństwa.

W pozwie podkreślono również, że Carradine „wszedł na zamknięty oddział psychiatryczny UCLA, czując ulgę z powodu hospitalizacji”. Rodzina zwraca uwagę, że aktor przebywał już wcześniej na tym samym oddziale i opuścił go zaledwie tydzień przed kolejnym przyjęciem.

Kontrole pacjenta co 15 minut? Kwestionują dokumentację

Kolejna część pozwu dotyczy obowiązkowych kontroli pacjentów. Rodzina Carradine'a twierdzi, że personel nie sprawdził jego stanu w odpowiednim czasie, choć dokumentacja wskazywała na przeprowadzanie wymaganych kontroli w 15-minutowych odstępach.

Bliscy aktora powołują się na nagrania z monitoringu, które ich zdaniem mają wskazywać na rozbieżności między rzeczywistym przebiegiem wydarzeń a dokumentacją.

„Na papierze UCLA przedstawiła idealny raport, co sprawiało wrażenie, że co 15 minut sprawdza stan pacjentów z myślami samobójczymi” – czytamy w pozwie. „W rzeczywistości UCLA pozwalała personelowi na pójście na łatwiznę, wiedząc, że narażało to pacjentów z myślami samobójczymi, w tym Roberta, na ryzyko samobójstwa i śmierci”.

Rodzina zarzuca ponadto placówce prowadzenie nieprawidłowej dokumentacji obserwacji. W pozwie znalazło się stwierdzenie, że karta miała zawierać informacje o uczestnictwie Carradine'a w terapii grupowej w czasie, gdy aktor był już nieprzytomny i podejmowano wobec niego działania ratunkowe.

„Wpisy te są ewidentnie fałszywe, ponieważ Robert już wcześniej został uznany za nieprzytomnego, wydano kod alarmowy, był reanimowany i przygotowywany do natychmiastowego przewiezienia na oddział intensywnej terapii” – napisano w pozwie.

Dzieci gwiazdora domagają się odszkodowania

Dzieci Roberta Carradine'a domagają się od UCLA odszkodowania ogólnego, specjalnego i majątkowego oraz odszkodowania za niesłuszne czyny. Zarzuty przedstawione w pozwie nie zostały jednak rozstrzygnięte przez sąd.

W sprawie stanowiska nie przedstawiono jeszcze publicznie. „Entertainment Weekly” zwróciło się z prośbą o komentarz zarówno do prawników rodziny Carradine'a, jak i do rady regentów Uniwersytetu Kalifornijskiego. Na razie pozostaje bez odpowiedzi.

Robert Carradine zmagał się z poważną chorobą

Według pozwu Carradine przez około dwie dekady zmagał się z chorobą afektywną dwubiegunową. Mimo problemów zdrowotnych miał pracować aż do śmierci. Po jego śmierci ukazał się również film „Noc Powstających Trupów”.

Śmierć aktora była ciosem dla jego rodziny. Jego brat, Keith Carradine, znany między innymi z serialu „Nashville”, pożegnał go w oświadczeniu.

„To choroba go pokonała i chcę uczcić jego walkę z nią oraz jego piękną duszę. Był niezwykle utalentowany i będzie nam go brakowało każdego dnia. Będziemy czerpać pocieszenie z tego, jaki potrafił być zabawny, jaki mądry, absolutnie akceptujący i tolerancyjny. Taki właśnie był mój młodszy brat”.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś bliski zmaga się z obniżonym nastrojem — nie jesteś sam. Bezpłatne wsparcie znajdziesz m.in. tutaj:

800 70 2222 — całodobowe Centrum Wsparcia

22 484 88 01 — Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

116 123 — Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych

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