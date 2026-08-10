Legendarny duet policjantów wraca po niemal 30 latach! Gwiazdor ujawnia kulisy wyczekiwanego filmu

Fani „Zabójczej broni” czekali na ten moment przez niemal trzy dekady. Mel Gibson przekazał nowe informacje dotyczące piątej części kultowej serii, w której ponownie ma pojawić się u boku Danny'ego Glovera. Okazuje się, że scenariusz filmu został już ukończony. Gibson chce również stanąć za kamerą, realizując projekt zgodnie z obietnicą złożoną zmarłemu Richardowi Donnerowi.

Mel Gibson ukończył scenariusz „Zabójczej broni 5”

Od premiery „Zabójczej broni 4” minęło już 27 lat. Przez ten czas pomysł na piątą część wielokrotnie powracał, ale projekt nie doczekał się realizacji. Teraz pojawiły się jednak nowe informacje, które mogą ucieszyć fanów serii.

W rozmowie ze Stevenem Weintraubem z portalu Collider podczas Fan Expo w Bostonie Mel Gibson ujawnił, że wspólnie ze scenarzystą Richardem Wenkiem ukończył scenariusz „Zabójczej broni 5”. Aktor nadal zamierza również wyreżyserować film.

Byłaby to pierwsza odsłona serii, za którą Gibson odpowiadałby jako reżyser. Wszystkie cztery poprzednie części wyreżyserował Richard Donner, który zmarł w 2021 roku w wieku 91 lat.

Richard Donner poprosił Gibsona o dokończenie filmu

Nowa część ma dla Gibsona szczególne znaczenie ze względu na jego relację z Donnerem. Reżyser, który odpowiadał za całą dotychczasową serię, miał poprosić aktora o przejęcie projektu, gdyby sam nie był w stanie go zrealizować.

„Donner, niech Bóg ma go w swojej opiece, powiedział do mnie głębokim głosem: »Hej, dzieciaku, jeśli spadnę z grzędy, to ty się tym zajmiesz, prawda?«. Odpowiedziałem: »Zamknij się! Nigdzie nie pójdziesz«. I oczywiście, że tak zrobił”.

Gibson zdecydował się spełnić prośbę Donnera i razem z Richardem Wenkiem pracował nad scenariuszem, starając się zachować jego wizję. Aktor jest przekonany, że efekt ich pracy może być najlepszym scenariuszem w historii serii.

„Richard Wenk i ja skończyliśmy scenariusz i mieliśmy rozpocząć produkcję, ale jakoś nigdy nie nabrała rozpędu” – wyjaśnił Gibson. „Myślę, że piąty scenariusz jest lepszy od wszystkich pozostałych”.

„Zabójcza broń 5” utknęła w filmowym piekle

Ukończenie scenariusza nie oznacza jednak, że produkcja jest gotowa do rozpoczęcia. Film nadal znajduje się w fazie rozwoju, a jego data premiery nie została potwierdzona.

Według Gibsona projekt utknął w tym, co określił mianem „przemysłowego piekła filmowego”. Problemem mają być między innymi kwestie związane z polityką studiów oraz sytuacją pomiędzy Warner Bros. i Paramount.

Na razie nie wiadomo więc, kiedy ekipa będzie mogła rozpocząć zdjęcia. Gibson zasugerował jednak, że jeśli problemy zostaną rozwiązane, produkcja mogłaby potencjalnie ruszyć w ciągu najbliższego roku.

Riggs i Murtaugh powrócą, ale nie tacy jak dawniej

Pierwsza „Zabójcza broń” trafiła do kin w 1987 roku. Film pomógł stworzyć jeden z najważniejszych wzorców współczesnego kina akcji o policyjnych partnerach. Mel Gibson wcielił się w nieprzewidywalnego Martina Riggsa, a Danny Glover zagrał bardziej zmęczonego życiem Rogera Murtaugha.

Kontrast między bohaterami był jednym z fundamentów serii. Ich relacja dawała filmom emocjonalny wymiar, który pozwolił „Zabójczej broni” przetrwać znacznie dłużej niż wielu innym produkcjom o policyjnych duetach.

Piąta część ma jednak nie próbować udawać, że od wydarzeń z poprzedniego filmu nie minęły prawie trzy dekady. Gibson zapowiada historię bardziej skoncentrowaną na bohaterach i ich obecnej sytuacji.

„Jeden jest na emeryturze. Drugi pracuje przy biurku. Za bardzo przybiera na wadze i jest to praca niskotechnologiczna. Nie zajmuje się wielkimi eksplozjami i tym podobnymi sprawami” – powiedział Gibson.

Mel Gibson chce postawić na bohaterów zamiast wielkich eksplozji

Gibson porównał planowane podejście do filmu „Apocalypto” z 2006 roku. Jego zdaniem intensywne kino akcji nie musi opierać się na ogromnych scenach i widowiskowych eksplozjach.

Nawet pozornie prosta scena pościgu pieszego może zostać zrealizowana z energią charakterystyczną dla pościgu samochodowego. W przypadku „Zabójczej broni 5” oznacza to również próbę dostosowania historii do wieku bohaterów.

Po niemal 30 latach Riggs i Murtaugh mają znaleźć się w zupełnie innych miejscach swojego życia. Zamiast ignorować upływ czasu, film ma uczynić z niego jeden z elementów historii.

Na razie pozostaje więc czekać na rozwiązanie problemów stojących na drodze produkcji. Scenariusz „Zabójczej broni 5” jest gotowy, Mel Gibson nadal chce go wyreżyserować, a powrót kultowego duetu pozostaje możliwy. Konkretnej daty rozpoczęcia zdjęć ani premiery jednak wciąż nie ma.

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