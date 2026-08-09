Dziś mają na koncie Oscary i miliony, ale zaczynali w tasiemcach. Niewielu pamięta te pierwsze role

Uwierzycie, że zdobywcy Oscarów zaczynali od ról w operach mydlanych? Dla jednych był to zaledwie krótki epizod, dla innych wieloletnia praca nad warsztatem.

Ikony Hollywood pierwsze kroki stawiały w operach mydlanych

Nawet takie gwiazdy światowego formatu jak Margot Robbie, Brad Pitt, czy Guy Pearce mają w swoich biografiach rozdziały związane z codziennymi serialami telewizyjnymi.

Opery mydlane przez lata uchodziły za mniej prestiżową część telewizji, ale dla początkujących aktorów były bezcenną szkołą zawodu. Niektórzy spędzali na ich planach setki odcinków, inni pojawiali się tylko na chwilę. Łączy ich jedno: zanim osiągnęli status gwiazd, musieli gdzieś dostać swoją pierwszą szansę.

Droga od codziennych seriali do największych produkcji Hollywood okazała się udziałem wielu aktorów, których dziś kojarzymy przede wszystkim z kinem i prestiżowymi produkcjami telewizyjnymi. Dla części z nich opera mydlana była zaledwie krótkim epizodem. Dla innych stanowiła wieloletnią szkołę aktorstwa. W obu przypadkach była jednak miejscem, w którym wielkie kariery miały swój początek.

Gwiazdy Hollywood, które zaczynały karierę w telenowelach

Margot Robbie



Dziś Margot Robbie należy do najbardziej rozpoznawalnych aktorek Hollywood, ale jej kariera zaczęła się w australijskiej operze mydlanej „Sąsiedzi”. W latach 2008–2011 wcielała się w Donnę Freedman, pojawiając się w ponad 300 odcinkach.

Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych szybko zdobyła popularność dzięki rolom w „Wilku z Wall Street” z 2013 roku, „Legionie samobójców” z 2016 roku oraz „Ja, Tonya” z 2017 roku. W 2022 roku aktorka na krótko powróciła do „Sąsiadów”. Stało się to zaledwie rok przed rozpoczęciem produkcji „Barbie”, filmu z 2023 roku, który stał się jednym z najbardziej dochodowych obrazów w historii kina.



Julianne Moore



Zanim Julianne Moore zdobyła światową sławę dzięki filmom takim jak „Wszystko w porządku” czy „Alice”, rozwijała karierę w serialu „As the World Turns”. W latach 1985–1988 grała Frannie Hughes, a od 1986 roku występowała również jako jej przyrodnia siostra i kuzynka Sabrina.

Za swoje role w produkcji Moore otrzymała nagrodę Daytime Emmy. Do postaci Frannie powróciła jeszcze w 2010 roku, pojawiając się w jednym z odcinków serialu.



Leonardo DiCaprio



Leonardo DiCaprio jako dziecko pojawiał się w serialach „Roseanne” i „Dzieciaki, kłopoty i my”. Jeszcze wcześniej, na początku lat 90., miał jednak na koncie występ w operze mydlanej „Santa Barbara”.

W 1990 roku młody aktor pojawił się w pięciu odcinkach produkcji. Zagrał młodszą wersję Masona Capwella. Kilka lat później DiCaprio rozpoczął drogę, która doprowadziła go do statusu jednej z największych gwiazd kina i zdobywcy Oscara.



Alec Baldwin



Alec Baldwin po raz pierwszy pojawił się w telewizji w serialu „The Doctors”. W latach 1980–1982 wcielał się w Billy’ego Aldricha.

Później Baldwin zbudował znacznie bardziej rozpoznawalną karierę.



Demi Moore



Demi Moore zanim została gwiazdą filmów „Uwierz w ducha”, czy „Ludzie honoru”, występowała w „Szpitalu miejskim”.

W latach 1982–1983 wcielała się w dziennikarkę śledczą Jackie Templeton. Rola była jednym z pierwszych etapów kariery aktorki, która wiele lat później otrzymała liczne wyróżnienia, w tym Złoty Glob, nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych oraz Critics Choice.



Brad Pitt



Brad Pitt jest dziś jedną z największych gwiazd Hollywood, ale jego pierwsza telewizyjna rola z wypowiadanymi kwestiami nie pochodziła z prestiżowego serialu. Aktor pojawił się w operze mydlanej „Inny świat”.

W 1987 roku zagrał młodego koszykarza Chrisa. Był to jeden z pierwszych kroków na drodze do późniejszych ról w takich filmach jak „Podziemny krąg” i „Bękarty wojny”. Pitt zdobył Oscara za występ w „Pewnego razu w Hollywood”.



Kathy Bates



Kathy Bates, zanim została laureatką Oscara i zdobyła liczne nominacje do Emmy i Złotych Globów, pojawiła się w serialu „The Doctors”.

W 1978 roku aktorka wystąpiła w czterech odcinkach produkcji jako Phyllis Gillette. Rola była tak niewielka, że dwa jej występy nie zostały nawet wymienione w napisach.

Później Bates zagrała w filmach, które przeszły do historii kina, m.in. w „Misery” i „Titanicu”.



Guy Pearce



Guy Pearce zanim pojawił się w „Priscilli, królowej pustyni”, „Tajemnicach Los Angeles” czy „Memento”, przez kilka lat występował w australijskich „Sąsiadach”.

W latach 1985–1989 grał Mike’a Younga, idola nastolatek. Kilkadziesiąt lat później wrócił do serialu. Jego występ zakończył się w 2024 roku i przyniósł mu nominację do Daytime Emmy w kategorii wybitnego gościnnego aktora w serialu dramatycznym. Był to pierwszy przypadek, gdy australijski program otrzymał wyróżnienie od amerykańskiej organizacji przyznającej tę nagrodę.

Pearce zdobył również Emmy za rolę w „Mildred Pierce” z 2011 roku, a za występ w „Brutaliście” z 2024 roku otrzymał nominację do Oscara.



Laurence Fishburne



Laurence Fishburne miał zaledwie kilkanaście lat, gdy pojawił się w serialu „Tylko jedno życie”. W latach 1973–1976 wcielał się w Josha Westa Halla.

Później jego kariera nabrała zupełnie innego rozmachu. Fishburne wystąpił m.in. w „Czasie Apokalipsy”, czy kultowej trylogii „Matrix”.



Morgan Freeman



Morgan Freeman rozpoczął karierę aktorską dopiero po dwudziestce. Zanim stał się jedną z najbardziej cenionych postaci światowego kina, występował w operach mydlanych.

Na początku lat 80. pojawiał się m.in. w „Ryan’s Hope” i „Innym świecie”. Później zagrał w takich filmach jak „Skazani na Shawshank” oraz „Bruce Wszechmogący”, a jego charakterystyczny głos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Hollywood.



Kevin Bacon



Kevin Bacon przeniósł się do Nowego Jorku, gdy miał 17 lat, licząc na rozpoczęcie kariery aktorskiej. W 1978 roku wystąpił w „Menażerii” z cyklu National Lampoon, ale film nie przyniósł mu oczekiwanej sławy.

Bacon wrócił więc do pracy jako kelner i przyjmował kolejne drugoplanowe role. W latach 1980–1981 grał Tima Wernera, nastolatka z problemem alkoholowym, w „Guiding Light”.

Kilka lat później dostał rolę, która całkowicie odmieniła jego karierę. W „Footloose” z 1984 roku wcielił się w nastolatka, który swoją miłością do tańca zmienia życie całego miasta.



Susan Sarandon



Susan Sarandon nie zaczynała od niewielkiego epizodu. W serialu „A World Apart” była jedną z głównych gwiazd.

Produkcja była emitowana przez ABC w latach 1970–1971 i liczyła 325 odcinków. Sarandon pojawiła się we wszystkich.

Później aktorka zdobyła Oscara za rolę w „Przed egzekucją” z 1995 roku. Ma także na koncie cztery inne nominacje do tej nagrody, m.in. za „Thelmę i Louise”.



Robin Wright



Robin Wright, znana współczesnym widzom przede wszystkim jako Claire Underwood z „House of Cards”, również zaczynała w operze mydlanej. Jedną z jej pierwszych ról była Kelly Capwell w „Santa Barbara”. Bohaterka musiała dokonać wyboru między dwoma mężczyznami, a następnie odkryła, że jeden z nich jest seryjnym mordercą.

Za tę rolę Wright otrzymała trzy nominacje do nagrody Daytime Emmy. Później zagrała m.in. w „Narzeczonej dla księcia” oraz „Forreście Gumpie”.



Tommy Lee Jones



Tommy Lee Jones, zanim zdobył Oscara za „Ściganego” i wystąpił w takich filmach jak „Faceci w czerni”, „To nie jest kraj dla starych ludzi” czy „Lincoln”, przez kilka lat był związany z operą mydlaną.

W latach 1971–1975 występował w „Tylko jedno życie” jako doktor Mark Toland. Jego bohater miał problemy, które doprowadziły do tragicznego finału. Został zastrzelony przez pomyłkę w drodze do Victora Lorda, którego zamierzał szantażować. Czytaj też:

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