Rzucił Wall Street i zmienił historię mediów. Ta opowieść wydarzyła się naprawdę

Rodzinny konflikt o fortunę, wielkie ambicje i narodziny medialnego imperium. Serial „Stenbeck: Imperium” przedstawia historię Jana Stenbecka, szwedzkiego przedsiębiorcy, który porzucił karierę na Wall Street i odmienił rynek mediów oraz telekomunikacji w Skandynawii. Nagradzana produkcja już w sierpniu trafi na ekrany.

Z Wall Street do rodzinnego imperium

Głównym bohaterem pięcioodcinkowego serialu jest Jan Stenbeck. W chwili, gdy poznają go widzowie, ma 35 lat i odnosi sukcesy jako bankier w Morgan Stanley na Wall Street. Układa sobie życie u boku pochodzącej z wyższych sfer Merrill McCloud i nie planuje powrotu do rodzinnej firmy w Szwecji.

Los ma jednak wobec niego inne plany. Śmierć starszego brata, a następnie ojca sprawia, że zgodnie z testamentami to właśnie Jan zostaje wyznaczony do przejęcia kontroli nad koncernem Kinnevik. Decyzji tej nie akceptuje jego siostra Margaretha, która otwarcie podważa wizję młodszego brata i sprzeciwia się jego planom odejścia od tradycyjnego modelu biznesowego. W efekcie rodzinny spór szybko przeradza się w bezwzględną walkę o władzę i wielomilionowy majątek.

Jak powstało medialne imperium

Kolejne odcinki pokazują przemianę Jana Stenbecka w jednego z najbardziej wpływowych wizjonerów medialnych w Europie. Bohater przełamuje monopol na rynku telekomunikacyjnym i medialnym oraz tworzy TV3, pierwszą w Skandynawii komercyjną telewizję finansowaną z reklam.

Twórcy pokazują nie tylko kulisy biznesowych decyzji, lecz także polityczne rozgrywki, strajki pracowników oraz osobiste koszty budowania potężnego przedsiębiorstwa. „Stenbeck: Imperium” opowiada o starciu tradycji z innowacją i pokazuje, że największe sukcesy często wymagają gotowości do podjęcia ryzyka.

Serial „Stenbeck: Imperium” doceniony na międzynarodowych festiwalach

Produkcja została nagrodzona podczas Monte-Carlo TV Festival 2025, gdzie zdobyła statuetkę dla najlepszego serialu. Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał również odtwórca głównej roli Jakob Oftebro.

Aktor został także wyróżniony podczas gali Kristallen TV Awards 2025, określanej mianem szwedzkich Emmy. Serial znalazł się ponadto w oficjalnej selekcji festiwalu Serielizados Panorama 2025 i zdobył nominacje do Venice TV Awards w kategorii najlepszego serialu telewizyjnego. Produkcja walczyła również o nagrody Kristallen TV Awards w kategoriach najlepszy serial dramatyczny oraz najlepsza aktorka drugoplanowa dla Malin Crépin, a także o wyróżnienia Riagalan 2026, gdzie nominację dla producentki roku otrzymała Lejla Bešic.

Znana obsada i uznani twórcy. Kiedy premiera?

W Jana Stenbecka wciela się Jakob Oftebro, laureat prestiżowych skandynawskich nagród filmowych Roberta i Amanda. Na ekranie towarzyszą mu Malin Crépin, Zoe Boyle, Julia Marko-Nord, Iggy Malmborg oraz Niklas Engdahl.

Za reżyserię odpowiada Goran Kapetanović, twórca seriali „Kalifat” i „Pod osłoną mroku”. Scenariusz napisali Alex Haridi, Lotta Erikson i Helene Lindholm, natomiast producentką została Lejla Bešic. Produkcja powstała na podstawie biografii „Stenbeck: A Biography of a Successful Businessman” autorstwa Pera Anderssona.

Trzy pierwsze odcinki serialu „Stenbeck: Imperium” zadebiutują 10 sierpnia na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Finałowe dwa odcinki zostaną wyemitowane 17 sierpnia.

Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny w ramach Prime Video Channels, Play Now, Canal+ oraz Megogo.

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