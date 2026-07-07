QUIZ: Rozpoznaj 10 kadrów z wieczorynek! Wielki test!
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QUIZ: Rozpoznaj 10 kadrów z wieczorynek! Wielki test!

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„Bolek i Lolek”
„Bolek i Lolek” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych
Pora na sentymentalną podróż do świata kultowych wieczorynek! Przed tobą 10 kadrów z bajek, które przez lata towarzyszyły dzieciom przed snem. Czy rozpoznasz wszystkie tytuły po jednym obrazku?

Sprawdź swoją pamięć, zdobądź komplet punktów i przekonaj się, czy zasługujesz na miano prawdziwego mistrza wieczorynek. Powodzenia!

Rozpoznaj 10 kadrów z wieczorynek! Wielki test!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Bolek i Lolek
  • Sąsiedzi

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Źródło: WPROST.pl