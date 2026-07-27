Quiz z PRL-u! Wieczorynki i inne kadry – rozpoznaj!
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Quiz z PRL-u! Wieczorynki i inne kadry – rozpoznaj!

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„Dziwne przygody Koziołka Matołka” (1969–1971)
„Dziwne przygody Koziołka Matołka” (1969–1971) Źródło: Studio Miniatur Filmowych
Jak dobrze pamiętasz PRL? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Twoje zadanie jest proste – musisz rozpoznać jak najwięcej kadrów!

Choć te czasy już dawno za nami, wielu wspomina je z niezwykłą nostalgią. Przypominamy wieczorynki, seriale i filmy z okresu PRL-u, a waszym zadaniem jest dopasowanie do nich odpowiednich tytułów. Gotowi? Do dzieła!

Prosty quiz z PRL-u! Wieczorynki i inne kadry – rozpoznaj!

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Proszę słonia
  • Porwanie Baltazara Gąbki

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Źródło: WPROST.pl