Jak dobrze pamiętasz PRL? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Twoje zadanie jest proste – musisz rozpoznać jak najwięcej kadrów!
Choć te czasy już dawno za nami, wielu wspomina je z niezwykłą nostalgią. Przypominamy wieczorynki, seriale i filmy z okresu PRL-u, a waszym zadaniem jest dopasowanie do nich odpowiednich tytułów. Gotowi? Do dzieła!
Prosty quiz z PRL-u! Wieczorynki i inne kadry – rozpoznaj!Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z:
- Proszę słonia
- Porwanie Baltazara Gąbki
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Źródło: WPROST.pl