Quiz z PRL-u! Wieczorynki i inne kadry – rozpoznaj!

Choć te czasy już dawno za nami, wielu wspomina je z niezwykłą nostalgią. Przypominamy wieczorynki, seriale i filmy z okresu PRL-u, a waszym zadaniem jest dopasowanie do nich odpowiednich tytułów. Gotowi? Do dzieła!

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