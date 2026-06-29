QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadr!

Jeżeli lubisz wyzwania, podejmij kolejne! Twoim zadaniem jest dopasowanie tytułu wieczorynki do kadru, który ci pokazujemy. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te wieczorynki sprzed lat.

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