QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadr!

Oto quiz z wieczorynek, a twoim zadaniem jest rozpoznać kadr i dopasować do niego tytuł. Sprawdź się!
Jeżeli lubisz wyzwania, podejmij kolejne! Twoim zadaniem jest dopasowanie tytułu wieczorynki do kadru, który ci pokazujemy. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te wieczorynki sprzed lat.
Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadrOdpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Piesek Leszek
- Reksio
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Źródło: WPROST.pl