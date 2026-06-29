QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadr!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

QUIZ z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadr!

Dodano: 
„Przygód kilka wróbla Ćwirka”
„Przygód kilka wróbla Ćwirka” Źródło: Se-ma-for
Oto quiz z wieczorynek, a twoim zadaniem jest rozpoznać kadr i dopasować do niego tytuł. Sprawdź się!

Jeżeli lubisz wyzwania, podejmij kolejne! Twoim zadaniem jest dopasowanie tytułu wieczorynki do kadru, który ci pokazujemy. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz te wieczorynki sprzed lat.

Sprawdzian z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj kadr

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Piesek Leszek
  • Reksio

Czytaj też:
Test w z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ Czytaj też:
To oglądały dzieci w PRL-u i w latach 90. Rozpoznasz po kadrze? QUIZ

Źródło: WPROST.pl