11 wybitnych seriali gangsterskich wszech czasów. Te produkcje uzależniają od pierwszego odcinka

Gangsterskie porachunki, mafijne układy i bohaterowie balansujący między lojalnością a zdradą. Od lat seriale o przestępczym półświatku przyciągają przed ekrany miliony widzów i regularnie trafiają na listy najwyżej ocenianych produkcji w historii telewizji.

Fenomen gangsterskich seriali. Za co pokochali je widzowie?

To właśnie w tym gatunku powstały historie, które na zawsze zmieniły sposób opowiadania o antybohaterach.

Fenomen seriali gangsterskich nie bierze się wyłącznie z widowiskowej przemocy czy sensacyjnej akcji. Najlepsze produkcje pokazują ludzi uwikłanych w świat przestępczości jako postacie pełne sprzeczności, zmuszone do podejmowania trudnych wyborów i nieustannej walki o władzę, rodzinę lub przetrwanie. Nic dziwnego, że wiele z nich dziś uznawanych jest za telewizyjne arcydzieła.

Któż nie zna takich hitówjak„Rodzina Soprano”, czy „Peaky Blinders”. W naszym rankingu znalazły się również mniej znane, ale wciąż genialne produkcje, jak chociażby „Zakazane imperium”. Te tytuły każdy fan świetnych seriali, nie tylko gangsterów, powinen mieć na swojej liście do obejrzenia, obejrzałem, chętnie zobaczę jeszcze raz.

Top 11. Seriale gangsterskie wszech czasów

„Peaky Blinders” – gangsterzy w kaszkietach podbili świat



Brytyjski hit przenosi widzów w brudne, dymiące od fabrycznych kominów realia Birmingham tuż po I wojnie światowej. Śledzimy losy ambitnego Thomasa Shelby'ego, który stoi na czele bezwzględnego gangu słynącego z żyletek wszytych w daszki kaszkietów. Produkcja znakomicie pokazuje drogę lokalnych przestępców na polityczne salony, jednocześnie zachwycając wyjątkowym stylem wizualnym. Hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa i magnetyczna rola Cilliana Murphy'ego tworzą z tego serialu prawdziwe arcydzieło.



„Rodzina Soprano” – serial, który zmienił telewizję



To absolutny kamień milowy telewizji, który zrewolucjonizował podejście do kina gangsterskiego. Fabuła skupia się wokół Tony'ego Soprano, bossa mafii z New Jersey, który próbuje pogodzić brutalne zarządzanie przestępczym imperium z problemami osobistymi i rodzinnymi. Kryzysy osobiste zmuszają go do podjęcia potajemnej terapii u psychiatry, co otwiera przed widzem fascynujący wgląd w pełną lęków i neuroz psychikę gangstera. Serial zachwyca bezkompromisowym realizmem, genialnym czarnym humorem oraz wybitną, wielowymiarową rolą Jamesa Gandolfiniego.



„Zakazane imperium” – mafia w czasach prohibicji



Serial HBO z Steve'em Buscemim zabiera widzów do Atlantic City lat 20. XX wieku. Główny bohater, Nucky Thompson, jest jednocześnie wpływowym politykiem i gangsterem kontrolującym nielegalny handel alkoholem. Produkcja imponuje rozmachem scenografii, kostiumami i historycznymi detalami, nad którymi czuwał Martin Scorsese. Na ekranie pojawiają się także młode wersje legend przestępczego świata, takich jak Al Capone czy Lucky Luciano.



„Gomorra” – mafia bez romantycznych złudzeń



To włoskie arcydzieło pokazujące bezlitosny świat neapolitańskiej mafii. Historia skupia się na walce o władzę wewnątrz klanu Savastano i brutalnej codzienności ludzi żyjących w cieniu przestępczego imperium. Twórcy całkowicie rezygnują z idealizowania gangsterów, stawiając na surowy realizm i gęstą atmosferę.



„Narcos” – historia Pablo Escobara, która wydarzyła się naprawdę



Produkcja Netfliksa opowiada o narodzinach i upadku najpotężniejszych karteli narkotykowych Ameryki Południowej. Pierwsze sezony koncentrują się na opartej na faktach historii Pablo Escobara, który zbudował jedno z największych przestępczych imperiów świata. Serial sprawnie łączy wątki kryminalne z polityką i działalnością agentów DEA. Dodatkowej wiarygodności dodają autentyczne materiały archiwalne.



„Prawo ulicy” – brutalny obraz świata przestępczego



Przez wielu krytyków uznawany za najlepszy serial w historii, zamiast hollywoodzkiego blichtru oferuje brutalnie realistyczny, niemal dokumentalny obraz struktur przestępczych. Akcja osadzona jest w Baltimore i pokazuje handel narkotykami z perspektywy ulicznych dilerów, bossów oraz policjantów próbujących z nimi walczyć. Produkcja nie ocenia bohaterów w prosty sposób, lecz bezlitośnie obnaża dysfunkcję całego systemu społeczno-politycznego. To gęsta, wielowątkowa opowieść, od której trudno się oderwać.



„Breaking Bad” – narodziny przestępczego geniusza



To jeden z najwyżej ocenianych seriali wszech czasów. Walter White, skromny nauczyciel chemii, po diagnozie raka zaczyna produkować metamfetaminę, by zabezpieczyć finansowo rodzinę. Z czasem dobre intencje ustępują miejsca ambicji, chciwości i bezwzględnej walce o władzę. Fenomenalny scenariusz oraz role Bryana Cranstona i Aarona Paula przeszły do historii telewizji.



„Ojciec chrzestny Harlemu” – gangster w czasach wielkich zmian



Akcja serialu rozgrywa się w Nowym Jorku lat 60. XX wieku. Bumpy Johnson po wyjściu z więzienia próbuje odzyskać kontrolę nad Harlemem, zdominowanym przez włoską mafię. W walce o wpływy zawiera nieoczywisty sojusz z Malcolmem X. Główną rolę znakomicie kreuje Forest Whitaker, a serial umiejętnie łączy kryminał z historią walki o prawa obywatelskie.



„Synowie Anarchii” – gangsterski świat na dwóch kołach



Serial przenosi opowieść o zorganizowanej przestępczości do świata klubów motocyklowych. Jax Teller próbuje pogodzić lojalność wobec gangu z pragnieniem wyrwania się z brutalnego życia. Dynamiczna akcja, rockowy klimat i świetnie napisani bohaterowie sprawiły, że produkcja zdobyła rzeszę wiernych fanów.



„Ozark” – zwyczajna rodzina w świecie karteli



Ten mroczny thriller kryminalny często określany jest mianem duchowego spadkobiercy „Breaking Bad”. Marty Byrde, doradca finansowy z Chicago, zostaje zmuszony do prania milionów dolarów dla meksykańskiego kartelu, co wciąga jego rodzinę w śmiertelnie niebezpieczną grę. Produkcja zachwyca klimatem, nieprzewidywalnymi zwrotami akcji oraz znakomitymi kreacjami aktorskimi, zwłaszcza Julii Garner.



„Ślepnąć od świateł” – polski gangsterski hit



To jedna z najwyżej ocenianych polskich produkcji ostatnich lat i ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka. W centrum wydarzeń znajduje się Kuba, warszawski diler kokainy, którego uporządkowane życie zaczyna się rozpadać po wyjściu z więzienia gangstera Daria, znakomicie zagranego przez Jana Frycza. Serial zachwyca mrocznym klimatem i bezkompromisowym obrazem współczesnej Warszawy. Czytaj też:

Polecamy na weekend: Stare, nowe – tylko dobre. 6 filmów, które warto włączyć Czytaj też:

To najinteligentniejszy tytuł od Netfliksa. Ocena 8,2/10 od widzów