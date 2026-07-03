To najinteligentniejszy tytuł od Netfliksa. Ocena 8,2/10 od widzów

„Wierzę, że czas jest jedynie iluzją, skoro 10 godzin upłynęło w okamgnieniu”; „Bardzo dobra fabuła, niesamowity klimat, toczy się powoli ale cały czas wciąga scenariuszem, muzyką i całokształtem i ponurymi sceneriami”; „Ale klimat!. Niesamowite zależności czasowe”; „Tajemniczy, wciągający i niesamowity serial”; „Niesamowicie przemyślany, niemożliwie perfekcyjnie dobrana obsada i kapitalna oprawa audiowizualna, to jest przerażająco dobre, arcydzieło serialowe”; „Pochłania klimatem, dźwiękiem a tematyka moja ulubiona. Cieszę się, że ten serial powstał”; „Paradoksy czasowe, zagadki, pytania o początek i koniec, a do tego klimat Miasteczka Twin Peaks i Stranger Things. Perełka” – piszą o nim widzowie.

Serial od Netfliksa, którego długo nic nie pobije. Ale to nie jest tylko dobra zabawa

„Dark” to niemiecki serial science fiction dostępny na Netflix, który od premiery zdobył status jednej z najbardziej ambitnych i wymagających produkcji w historii platformy. Thriller jest wielowarstwową opowieścią o czasie, przeznaczeniu i ludzkich wyborach.

Rdzeniem fabuły jest zniknięcie dzieci w małym niemieckim miasteczku Winden, które prowadzi do odkrycia skomplikowanej sieci podróży w czasie obejmującej kilka pokoleń rodzin. Serial konsekwentnie buduje złożoną strukturę narracyjną, w której przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą nierozerwalnie połączone. To nie są „przypadkowe skoki w czasie” – wszystko ma tu swoje konsekwencje, a każda decyzja wpływa na kolejne pokolenia.

Oglądanie serialu „Dark” wymaga też niezwykłego skupienia od widzów – trzeba łączyć w głowie wiele wątków, postaci i osi czasowych. Z tego powodu dużo ludzi tuż po zakończeniu seansu... włącza go ponownie. To świadomy zabieg twórców – chcieli stworzyć historię – łamigłówkę, przy której nikt nie pomyśli, żeby w tym samym czasie grać w grę na telefonie, albo szydełkować.

„Dark” jest często wymieniany jako jedna z najlepszych produkcji w historii Netfliksa. Zdobył uznanie krytyków i został wymieniony przez wiele publikacji jako jeden z najlepszych seriali lat 2017, 2019 i 2020, a także lat 2010., XXI wieku i wszech czasów. Magazyn Vulture uznał go za jeden z najbardziej znanych seriali dekady. BBC umieściło go z kolei na 58. miejscu w zestawieniu najlepszych seriali XXI wieku.

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