Najlepsze 3 seriale od Prime Video na weekend

Choć po zakończeniu kultowego już „The Boys” wielu widzów zastanawiało się, co oglądać dalej, Prime Video wciąż ma w swojej ofercie mnóstwo produkcji, które potrafią wciągnąć na cały weekend. Wśród najchętniej oglądanych tytułów nie brakuje zarówno nowych premier, jak i seriali, które zyskują popularność dzięki świetnym opiniom widzów. Jeśli planujesz weekendowy maraton i nie masz ochoty tracić czasu na przeglądanie katalogu, te trzy seriale to jedne z najlepszych propozycji dostępnych teraz na Prime Video.

Najlepsze 3 seriale na weekend od Prime Video

„Jack Ryan”

Analityk CIA Jack Ryan i jego nowy szef James Greer idą tropem podejrzanych transakcji i wplątują się w groźną zabawę w kotka i myszkę w Europie i na Bliskim Wschodzie z zyskującym poparcie przywódcą terrorystów przygotowującym się do potężnego ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

„Off Campus”

Serial obyczajowy oparty na bestsellerowym cyklu powieści, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość. 1. sezon opowiada historię zmysłowego i zabawnego romansu w stylu „przeciwieństwa się przyciągają” pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah, a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar – Garrettem.

„Spider-Noir”

Aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

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