Urząd pracy jak z horroru? To może być serialowy hit sezonu

„Welfare Warriors” łączy satyrę, komediodramat i psychologiczny thriller, pokazując świat, w którym urzędników prześladują nie tylko raporty i procedury, ale także duchy oraz tajemnicza pleśń opanowująca budynek.

„Welfare Warriors” zaskakuje nietypowym pomysłem

Akcja trzyodcinkowego miniserialu rozgrywa się w zaniedbanym urzędzie pracy w Helsinkach. Niszczejący budynek staje się symbolem rozpadającego się systemu, w którym kolejne procedury i biurokratyczne absurdy skutecznie przesłaniają najważniejszy cel instytucji – pomaganie ludziom.

Pracownicy zmagają się z wypaleniem zawodowym, niekończącymi się raportami i presją narzucanych odgórnie wskaźników. Sytuację dodatkowo komplikują coraz bardziej niepokojące wydarzenia. Korytarze zaczynają nawiedzać duchy, ściany porasta pleśń, a granica między rzeczywistością a halucynacjami stopniowo się zaciera.

Kierowniczka staje przed dramatycznym wyborem

W centrum historii znajduje się Anneli Tiainen, kierowniczka działu, która próbuje opanować narastający chaos. Dręczona wyrzutami sumienia kobieta sięga po coraz bardziej niekonwencjonalne metody rozwiązania problemów, jednak każdy kolejny błąd może mieć poważne konsekwencje.

Gdy budynek coraz bardziej pogrąża się w chaosie, a przerażające wizje i tajemnicze zjawiska nasilają się z dnia na dzień, Anneli musi zdecydować, czy podporządkować się systemowi, czy zaryzykować wszystko, by go zmienić.

Satyra na współczesny świat pracy

Choć „Welfare Warriors” pełne jest groteski i czarnego humoru, serial porusza bardzo aktualne problemy. Twórcy pokazują wypalenie zawodowe, bezsens biurokracji oraz presję wywieraną na pracowników instytucji publicznych i wielkich organizacji.

Produkcja zadaje pytania o to, co dzieje się z miejscami powołanymi do pomagania ludziom, gdy coraz większe znaczenie mają statystyki, raporty i procedury. W tym świecie nawet zwykły urlop urasta do rangi radykalnego rozwiązania, a zapleśniała toaleta staje się symbolem kryzysu całego państwa opiekuńczego.

Fiński hit doceniony przez krytyków

„Welfare Warriors” zdobył trzy statuetki Golden Venla Awards, najważniejszych nagród telewizyjnych w Finlandii. Produkcję wyróżniono w kategoriach: Najlepszy Serial Dramatyczny, Najlepsza Aktorka dla Eliny Knihtili oraz Najlepszy Aktor dla Hannu-Pekki Björkmana.

Serial otrzymał także nominacje za scenariusz i reżyserię. Za wszystkie odcinki odpowiada Tiina Lymi, która współtworzyła scenariusz z Juhą Lehtolą. Producentką projektu jest Hanna Virolainen.

Wszystkie trzy odcinki „Welfare Warriors” będzie można oglądać od 13 lipca na kanale Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym w ramach Prime Video Channels, Play Now, Canal+ oraz Megogo.

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