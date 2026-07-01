Jeden z najmocniejszych seriali akcji ostatnich lat czeka na Prime Video. Nie przegapcie tej historii

Przed wydarzeniami z „Listy śmierci” komandos Ben Edwards (Taylor Kitsch) zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się tam zagłębia, tym trudniej mu powstrzymać swoje mroczne impulsy. Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben Edwards?

W 2022 roku na Prime Video zadebiutował serial „Lista śmierci” z Chrisem Prattem w głównej roli. Produkcja odniosła ogromny sukces, który zaowocował nie tylko przedłużeniem jej na drugi sezon, ale też stał się podstawą do stworzenia kolejnej serii z tego uniwersum. Jeszcze przed rozpoczęciem produkcji kolejnej odsłony, Prime Video stworzyło prequel tego tytułu – „Lista śmierci: Mroczny wilk”, który jest obecnie jednym z najmocniejszych seriali akcji w historii telewizji.

Stworzenie prequela było zresztą krokiem zasugerowanym przez samego Pratta, który jest również producentem wykonawczym obu seriali. „Biorąc pod uwagę swój grafik, zdał sobie sprawę, że między pierwszym a drugim sezonem »Listy śmierci« będzie długa przerwa. Nie chciał więc, żeby fani musieli czekać i stwierdził: »Powinniśmy zająć się historią Bena«” – przekazał twórca i showrunner serialu David DiGilio w wywiadzie dla „The Hollywood Reporter” w 2025 roku.

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Po premierze dwóch pierwszych sezonów „Listy śmierci” i „Listy śmierci: Mroczny wilk” seria będzie się rozwijać. W maju 2026 roku Pratt potwierdził, że drugi sezon jego serialu ukaże się jesienią, 21 października 2026 roku. Jeżeli zatem jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tej perełki, macie chwilę na jej nadrobienie.

Serial „Lista śmierci: Mroczny wilk” opowiada o tym, co działo się przed wydarzeniami z „Listy śmierci”. Komandos Ben Edwards (Taylor Kitsch) zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się tam zagłębia, tym trudniej mu powstrzymać swoje mroczne impulsy. Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben Edwards?

Wszystkie produkcje osadzone w uniwersum „Listy śmierci” znajdziecie na Prime Video.

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