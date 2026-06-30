Prime Video odkrywa karty. Nadchodzą wielkie premiery i nowe sezony!

Premiery nowych zwiastunów, pierwsze zdjęcia z wyczekiwanych produkcji, kolejne sezony hitowych seriali i ważne decyzje Amazon MGM Studios. Podczas pierwszej edycji Obsessed Fest w Los Angeles Prime Video nie tylko spotkało się z fanami, ale także ujawniło plany na najbliższe miesiące. Zapowiedzi nie brakowało.

Pierwszy Obsessed Fest przyciągnął tłumy. Usłyszeli ważne serialowe ogłoszenia

Wyprzedane wydarzenie, które odbyło się 27 czerwca w Los Angeles, zgromadziło fanów oraz gwiazdy najpopularniejszych produkcji young adult. Na miejscu pojawili się między innymi Lili Reinhart, Tom Bateman, Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Antonio Cipriano.

Program Obsessed Fest wypełniły spotkania z twórcami i obsadami seriali oraz filmów takich jak „The Love Hypothesis”, „Off Campus”, „Każdy kolejny rok”, „Elle”, „Usta Diabła”, „Maxton Hall”, „Twoja Wina: Londyn”, „Uwikłani: Marfil”, „The Last Sunrise” i „Red, White & Royal Blue”.

Jedną z pierwszych niespodzianek było ogłoszenie dotyczące serialu „Nadrabiaj miną” („Overcompensating”). Benito Skinner ujawnił, że zdobywca nagrody Grammy, Zedd, gościnnie pojawi się w drugim sezonie produkcji. Muzyk wystąpi w odcinku rozgrywającym się podczas Spring Break.

Pierwsze materiały z „The Love Hypothesis” i „Uwikłani: Marfil”

Prime Video zaprezentowało pierwszy teaser filmu „The Love Hypothesis”. Główne role w ekranizacji bestsellerowej powieści grają Lili Reinhart i Tom Bateman. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji romantycznych platformy.

Fani adaptacji książek Mercedes Ron mogli zobaczyć pierwszy fragment filmu „Uwikłani: Marfil” („Drawn Together”). Zaprezentowano również nową okładkę książki autorki.

Wiadomo, kiedy zakończy się „Maxton Hall”. „The Last Sunrise” z datą premiery

Prime Video ujawniło, że finałowy sezon serialu „Maxton Hall” zadebiutuje w grudniu. Podczas wydarzenia pokazano także nowe zdjęcia ze szkolnego albumu, na których pojawiają się Harriet Herbig-Matten i Damian Hardung.

Zaprezentowano również pierwsze zdjęcia z filmu „The Last Sunrise”, którego premiera została wyznaczona na 26 sierpnia. W produkcji występują Maia Reficco i Fernando Lindez. Anna Todd pokazała także nową okładkę książki związanej z projektem.

Jednym z najważniejszych biznesowych ogłoszeń festiwalu była informacja o podpisaniu przez Amazon MGM Studios umowy typu first-look z Mercedes Ron, autorką bestsellerowej serii „Culpables”, znanej w Polsce jako „Trylogia Winnych”. Oznacza to kontynuację współpracy przy kolejnych ekranizacjach jej książek.

„Każdy kolejny rok” wróci z drugim sezonem

Prime Video oficjalnie zamówiło drugi sezon serialu „Każdy kolejny rok” („Every Year After”), inspirowanego historiami z Barry's Bay autorstwa Carley Fortune.

Nowe odcinki rozszerzą wydarzenia znane z książki „Tamto złote lato”, rozwijając jednocześnie losy bohaterów poznanych w pierwszym sezonie. Funkcję showrunnerki ponownie obejmie Amy B. Harris, a Carley Fortune pozostanie producentką wykonawczą.

Horror „Usta Diabła” z premierą jeszcze tego lata

Prime Video ujawniło także datę premiery horroru „Usta Diabła” („The Devil's Mouth”). Film z Kathryn Newton, Laną Condor i Gavinem Casalegno trafi do widzów już 29 lipca.

Podczas Obsessed Fest zaprezentowano oficjalny zwiastun oraz nowe zdjęcia z produkcji, która ma być jedną z najgłośniejszych premier grozy tego lata.

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