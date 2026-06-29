Jeden z najmocniejszych filmów ostatnich lat. Teraz na popularnej platformie

„Pokój” to poruszający dramat w reżyserii Lenny'ego Abrahamsona, który w 2016 roku przyniósł Oscara Brie Larson, grającej w nim główną rolę u boku młodziutkiego Jacoba Tremblaya. Film opowiada historię młodej kobiety i jej pięcioletniego syna, żyjących od lat w całkowitej izolacji od świata.

Jeden z najbardziej emocjonalnych filmów ostatnich lat. Teraz łatwy do obejrzenia w Polsce

Jack ma pięć lat, gdy dowiaduje się od mamy, że pokój, w którym mieszka z nią od urodzenia, nie jest całym światem. Wychował się tu, myśląc, że po drugiej stronie ścian jest pustka. Teraz matka decyduje się powiedzieć mu prawdę i z jego pomocą podjąć walkę o wolność. Od prawie 6 lat są więzieni przez człowieka, który każe nazywać się Dużym Nickiem. Izoluje ich od świata, grożąc, że próba ucieczki zostanie ukarana śmiercią. Mama obmyśla niezwykle ryzykowny plan, którego głównym bohaterem ma być właśnie Jack. Wkrótce okaże się, że nie samo odzyskanie wolności jest największym wyzwaniem, ale konieczność odnalezienia się w niej i nauka życia na nowo.

To, co wyróżnia „Pokój”, to niezwykle emocjonalna i autentyczna opowieść o miłości, nadziei oraz sile więzi między matką a dzieckiem. Znakomite kreacje aktorskie, zwłaszcza Brie Larson i Jacoba Tremblaya, sprawiają, że widz z łatwością angażuje się w losy bohaterów. Film nie tylko wzrusza, ale również skłania do refleksji nad wartością wolności, odpornością psychiczną i siłą ludzkiego ducha. Nic dziwnego, że zdobył uznanie krytyków oraz liczne nagrody, w tym Oscara dla Brie Larson za najlepszą rolę pierwszoplanową.

Jeśli szukasz filmu, który dostarczy silnych emocji, pozostawi po sobie ważne przesłanie i na długo zapadnie w pamięć, „Pokój” będzie doskonałym wyborem. Produkcja jest dostępna teraz na platformie Prime Video.

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