Prime Video ma prawdziwe perełki. Te kryminały wciągają od pierwszego odcinka

Wciągające śledztwa, skomplikowani bohaterowie i zaskakujące zwroty akcji sprawiają, że widzowie niezmiennie wracają do historii o zbrodniach, tajemnicach i ludziach balansujących na granicy prawa.

Ponadczasowe kryminały na Prime Video. Klasyki i nowości

W bibliotece Prime Video nie brakuje produkcji, które zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Obok klasycznych seriali kryminalnych znajdziemy tu także mroczne opowieści o gangsterach, nietuzinkowych detektywach i policjantach, którzy każdego dnia mierzą się z najciemniejszymi stronami ludzkiej natury. Oto tytuły, które warto mieć na swojej liście.

Te seriale pochłaniają od pierwszego odcinka

„Gomorra”



W Neapolu rządzi gangsterski klan rodziny Savastano, w którym obowiązuje zasada bezgranicznej lojalności i posłuszeństwa. Ich największym wrogiem jest grupa Salvatore'a Contego. Konflikt nasila się, gdy Pietro Savastano wysyła swoich ludzi – Cira i Attilia – by podpalili posiadłość rodziny Conte. Staje się to początkiem krwawej wojny gangów. Napiętą sytuację próbuje wykorzystać Ciro, który podejmie próbę przejęcia władzy i objęcia funkcji nowego szefa w gangsterskim półświatku.



„Glina. Nowy rozdział”



Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i ciemną stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna policjantka, aspirant Tamara Rudnik (Nela Maciejewska).

Już na początku zostaje rzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem często niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, funkcjonariusze muszą stawić czoła nie tylko bezwzględnej rzeczywistości, ale także własnym demonom.



„Dexter: Zmartwychwstanie”



Dexter budzi się ze śpiączki i rusza do Nowego Jorku, by naprawić relacje ze swoim synem Harrisonem, ale gdy pojawia się Angel Batista z wydziału policji w Miami z szeregiem pytań, obaj muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością.



„Dzień Szakala”



Tytułowy Szakal (Eddie Redmayne) to bezkonkurencyjny, nieuchwytny i działający w pojedynkę zabójca, który podejmuje się zleceń tylko za najwyższe stawki. W końcu znajduje jednak godną siebie rywalkę. Nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu (Lashana Lynch) zaczyna ścigać go po całej Europie. Tak rozpoczyna się krwawe polowanie, podczas którego żadna za stron nie cofnie się przed niczym.



„Burmistrz Kingstown”



„Burmistrz Kingstown” wraca do brutalnego świata więzień i pokazuje miasto, w którym więziennictwo stało się fundamentem całej lokalnej gospodarki. Rodzina McLusky próbuje utrzymać porządek w miejscu pełnym przemocy, korupcji i beznadziei.



„Strefa gangsterów”



Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone rodziny przestępcze, rozpoczynają bezwzględną walkę, która może doprowadzić do upadku ich imperiów i zrujnować życie wielu ludzi.

W samym środku konfliktu znajduje się Harry Da Souza, doświadczony uliczny zbir, który doskonale wie, że w wojnie gangów nie obowiązują żadne zasady. Liczy się wyłącznie przetrwanie i lojalność wobec rodziny.



„Columbo”



Zmięty prochowiec, cygaro i niepokojące szklane oko sprawiły, że bohater zagościł w wyobraźni widzów na wiele lat. Kultowy już dzisiaj serial kryminalny ma na swoim koncie wiele nagród, rekord popularności, a do jego sławy przyczynił się m.in. Steven Spielberg. Gościnnie w produkcji wystąpili John Cassavetes, Leslie Nielsen i Martin Sheen, a wielu aktorów właśnie od „Columbo” rozpoczynało swoją karierę (m.in. Kim Cattrall, gwiazda „Seksu w wielkim mieście”). W roli jednego z najbardziej znanych detektywów na świecie wystąpił legendarny aktor Peter Falk.



„Ray Donovan”



Ray Donovan (Liev Schreiber) zawodowo rozwiązuje problemy bogatych i wpływowych mieszkańców Los Angeles. Potrafi sprawić, że nawet największe skandale znikają bez śladu.

Znacznie trudniej radzi sobie jednak z własnym życiem. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy z więzienia niespodziewanie wychodzi jego ojciec (Jon Voight), otwierając kolejny rozdział rodzinnych konfliktów.



„Elementary”



Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) kończy terapię odwykową i przenosi się z Londynu do Nowego Jorku. Z woli ojca zamieszkuje pod opieką dr Joan Watson (Lucy Liu), byłej chirurg, która po osobistych tragediach zajmuje się wspieraniem osób walczących z uzależnieniami.

Choć Watson ma pilnować, by Holmes nie wrócił do nałogu, szybko staje się jego partnerką w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek. On wykorzystuje niezwykły talent dedukcji, ona wiedzę medyczną, tworząc jeden z najbardziej nietypowych duetów detektywistycznych.



„Gangi Londynu”



Przez dwadzieścia lat Finn Wallace był królem londyńskiego podziemia. Kiedy zostaje zamordowany, miasto staje w ogniu. Podczas gdy jego syn próbuje odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, pośród przestępczych frakcji trwa walka o wpływy.



„Prawo i porządek”



Serial przedstawia każdą sprawę z dwóch perspektyw. Pierwsza część koncentruje się na pracy policjantów prowadzących śledztwo, druga przenosi widzów na salę sądową, gdzie prokuratorzy walczą o skazanie sprawców.

Fabuły często nawiązują do wydarzeń znanych z pierwszych stron gazet, dzięki czemu serial od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych kryminałów telewizyjnych.



„Miasto na wzgórzu”



Boston na początku lat 90. XX wieku jest miastem, w którym przestępczość kwitnie, a korupcja i rasizm od dawna przeniknęły do struktur policji. Właśnie wtedy do gry wkracza zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Aldis Hodge), który zamierza rozprawić się z układem chroniącym przestępców.

Aby osiągnąć cel, Ward nawiązuje nieoczywisty sojusz z doświadczonym, lecz skorumpowanym agentem FBI Jackiem Rohrem (Kevin Bacon). Wspólnie rozpoczynają śledztwo dotyczące rodziny z Charlestown napadającej na samochody pancerne. Z czasem dochodzenie ujawnia sieć powiązań sięgającą wysoko postawionych funkcjonariuszy.



„Poker Face”



Charlie posiada niezwykły dar. Potrafi bezbłędnie rozpoznać, kiedy ktoś kłamie. Podróżując swoim Plymouth Barracuda, niemal na każdym przystanku trafia na nową zagadkę kryminalną.

Każda sprawa wymaga od niej nie tylko spostrzegawczości, ale również odwagi, bo prawda bardzo często okazuje się znacznie bardziej niebezpieczna, niż można było przypuszczać. Czytaj też:

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