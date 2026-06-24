Test w z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ
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Test w z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ

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„Wilk i Zając”
„Wilk i Zając” Źródło: TV3
Zacznijmy ten dzień od małego zwycięstwa! Sprawdźcie się w naszym quizie ze znajomości wieczorynek z PRL-u! Kochaliśmy je!

Pamiętasz czasy, gdy wieczorynka była obowiązkowym punktem każdego wieczoru? Kultowe bajki z czasów PRL-u bawiły i wychowywały całe pokolenia dzieci. Bolek i Lolek, Miś Uszatek, Reksio czy Pomysłowy Dobromir to bohaterowie, których trudno zapomnieć. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz najpopularniejsze wieczorynki tamtych lat. Rozpoznaj je po zdjęciach!

Test w z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z: To kadr z:
  • Przygód kilka wróbla Ćwirka
  • Pampalini łowca zwierząt

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Źródło: WPROST.pl