Test w z wieczorynek PRL-u. Rozpoznaj je! QUIZ

Pamiętasz czasy, gdy wieczorynka była obowiązkowym punktem każdego wieczoru? Kultowe bajki z czasów PRL-u bawiły i wychowywały całe pokolenia dzieci. Bolek i Lolek, Miś Uszatek, Reksio czy Pomysłowy Dobromir to bohaterowie, których trudno zapomnieć. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz najpopularniejsze wieczorynki tamtych lat. Rozpoznaj je po zdjęciach!

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