To oglądały dzieci w PRL-u i w latach 90. Rozpoznasz po kadrze? QUIZ

Dzieci wychowane w PRL-u i w latach 90. doskonale znają te kultowe animacje i programy. Sprawdź, jak dobra jest twoja pamięć i przekonaj się, czy rozpoznasz je po jednym kadrze. Uwaga – niektóre pytania mogą okazać się prawdziwym wyzwaniem!

Czytaj też:

Netflix i HBO Max z nowościami na piątek. 6 perełek przed weekendemCzytaj też:

Prime Video ma prawdziwe perełki. Te kryminały wciągają od pierwszego odcinka