To oglądały dzieci w PRL-u i w latach 90. Rozpoznasz po kadrze? QUIZ
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To oglądały dzieci w PRL-u i w latach 90. Rozpoznasz po kadrze? QUIZ

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„Kulfon, co z ciebie wyrośnie?”
„Kulfon, co z ciebie wyrośnie?” Źródło: TVP
Pamiętasz kultowe programy i wieczorynki z PRL-u i lat 90.? Sprawdź, czy rozpoznasz je po jednym kadrze!

Dzieci wychowane w PRL-u i w latach 90. doskonale znają te kultowe animacje i programy. Sprawdź, jak dobra jest twoja pamięć i przekonaj się, czy rozpoznasz je po jednym kadrze. Uwaga – niektóre pytania mogą okazać się prawdziwym wyzwaniem!

To oglądały dzieci w PRL-u i latach 90. Rozpoznasz po kadrze?

Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z: To kadr z:
  • Reksio
  • Piesek Dali

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Źródło: WPROST.pl