To oglądały dzieci w PRL-u i w latach 90. Rozpoznasz po kadrze? QUIZ

Pamiętasz kultowe programy i wieczorynki z PRL-u i lat 90.? Sprawdź, czy rozpoznasz je po jednym kadrze!
Dzieci wychowane w PRL-u i w latach 90. doskonale znają te kultowe animacje i programy. Sprawdź, jak dobra jest twoja pamięć i przekonaj się, czy rozpoznasz je po jednym kadrze. Uwaga – niektóre pytania mogą okazać się prawdziwym wyzwaniem!
To oglądały dzieci w PRL-u i latach 90. Rozpoznasz po kadrze?Odpowiedz na 1 pytanie z 15 To kadr z:
- Reksio
- Piesek Dali
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Źródło: WPROST.pl