QUIZ ze starych wieczorynek PRL. Rozpoznaj 10 kadrów!

Te wieczorynki znały całe pokolenia – sprawdź, czy rozpoznasz 10 kultowych dobranocek z czasów PRL po zaledwie jednym kadrze.
Pamiętacie czasy, gdy na dobranockę czekało się przez cały dzień? Kultowe wieczorynki z czasów PRL wychowały całe pokolenia i do dziś budzą ogromny sentyment. Bolek i Lolek, Miś Uszatek, Reksio czy Colargol to tylko część bohaterów, którzy na stałe zapisali się w historii polskiej animacji. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie te kultowe produkcje i spróbujcie rozpoznać 10 wieczorynek po jednym kadrze.
Test ze starych wieczorynek PRL. Rozpoznaj 10 kadrów!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Sąsiedzi
- Bolek i Lolek
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Źródło: WPROST.pl