QUIZ ze starych wieczorynek PRL. Rozpoznaj 10 kadrów!

Pamiętacie czasy, gdy na dobranockę czekało się przez cały dzień? Kultowe wieczorynki z czasów PRL wychowały całe pokolenia i do dziś budzą ogromny sentyment. Bolek i Lolek, Miś Uszatek, Reksio czy Colargol to tylko część bohaterów, którzy na stałe zapisali się w historii polskiej animacji. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie te kultowe produkcje i spróbujcie rozpoznać 10 wieczorynek po jednym kadrze.

Czytaj też:

Błyskawiczny quiz ortograficzny na start dnia. Uwaga na „byki” Czytaj też:

QUIZ z mocarnych tekstów z pierwszego „Shreka”. Kto to powiedział?