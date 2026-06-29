„Po to powstała telewizja”. 4-odcinkowy serial HBO Max rozwala widzów

„Jak fantastycznie manipuluje emocjami widza. Po raz pierwszy ryczałem na serialu... Najbliżej wielkiego kina, a może na równi?”; „Po to powstała telewizja”; „Każdy powinien obejrzeć ten serial”; „Dla takich perełek powstała zserializowana forma. Sama esencja, bez zapychaczy. Przeżywa się jak dobrą powieść. Niesamowity aktorsko i przeszywająco ludzki” – to komentarze polskich widzów na temat tego serialu. Ma ocenę 8,2/10, cztery odcinki, a według informacji na Filmwebie, wciąż mało osób go widziało.

Obecny na HBO Max miniserial „Olive Kitteridge” powstał w 2014 roku na podstawie powieści Elizabeth Strout, wydanej też w Polsce pod tytułem „Okruchy codzienności”. Amerykańska autorka została za ten tytuł nagrodzona Nagrodą Pulitzera w dziedzinie beletrystyki.

Serial, o którym nie zapomnisz. Ma tylko 4 odcinki

Akcja „Olive Kitteridge” toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge (w tej roli zdobywczyni Oscara Frances McDormand) jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor, surowe usposobienie i twarde zasady moralne, za którymi Olive skrywa dobre serce. Jej mąż Henry (Richard Jenkins) prowadzi lokalną aptekę. Serial koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem – przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Pokazana jest codzienność Olive i jej zwyczajne, pełne mniejszych i większych problemów życie. Odsłaniane są tajemnice i skrywane związki, przestępstwa i dramaty małej społeczności.

Serial zdobył w 2015 roku aż osiem nagród Emmy, w tym za najlepszy serial limitowany, dla najlepszego aktora (Jenkins) i aktorki (McDormand), reżyserię (Lisa Cholodenko) czy scenariusz (Jane Anderson). Mimo upływu lat trzyma bardzo wysoki poziom, o czym świadczą choćby oceny na Filmwebie – 8/10 od widzów, 8,2/10 od krytyków.

Jeżeli macie ochotę na świetny serial, „Olive Kitteridge” obejrzycie teraz na HBO Max.

Czytaj też:

16 nowości w tym tygodniu od Netfliksa! Serwis dodaje te perełki Czytaj też:

9 najlepszych thrillerów w streamingu. Mają max 8 odcinków!