Ten film Clinta Eastwooda zarobił 270 mln dolarów. „Majstersztyk! Tak się robi kino!”

Są filmy, które z wiekiem tylko zyskują. Takim tytułem bez wątpienia jest „Gran Torino” – dramat z 2008 roku wyprodukowany, wyreżyserowany i „zagrany” przez Clinta Eastwooda. To właśnie tutaj legenda Hollywood stworzyła jedną ze swoich najbardziej pamiętnych kreacji, a widzowie do dziś nie szczędzą produkcji zachwytów.

W serwisach filmowych Polacy piszą wprost: „Genialny film z zaskakującym zakończeniem”, a inni dodają: „Majstersztyk! Tak się robi kino! Fenomenalna reżyseria i scenariusz, a kreacja Clinta i jego cięte teksty, to absolutna poezja”.

To dla wielu najlepszy film Clinta Eastwooda. „Kwintesencja tego, co najlepsze”

Akcja filmu rozgrywa się w Highland Park w stanie Michigan. Głównym bohaterem jest Walt Kowalski – zgorzkniały, niedawno owdowiały weteran wojny koreańskiej, który żyje na uboczu i nie utrzymuje bliskich relacji nawet z własną rodziną. Wszystko zmienia się, gdy jego młody sąsiad Thao Vang Lor zostaje zmuszony przez gang do próby kradzieży tytułowego Forda Gran Torino. Nieudana kradzież staje się początkiem nieoczekiwanej znajomości, która odmieni życie obu bohaterów.

To właśnie postać Walta zapisała się w pamięci fanów. Jeden z widzów podsumował ją słowami: „Uwielbiam dialogi w tym filmie, a Walt Kowalski to najlepszy dziadek w historii kina”. Inni zwracają uwagę na charakterystyczny styl Eastwooda: „Kwintesencja tego, co najlepsze w filmach Clinta. Uniwersalne i trzymające za serce. Wyrazisty bohater, świetne teksty, niebanalne zakończenie oraz przesłanie”.

Na uwagę zasługuje również obsada. Eastwood zdecydował się powierzyć kluczowe role Hmongom (liczna grupa etniczna zamieszkująca górzyste regiony Azji Południowo-Wschodniej), w tym osobom bez wcześniejszego doświadczenia filmowego. Decyzja została bardzo dobrze przyjęta przez społeczność Hmong i była chwalona za autentyczność przedstawienia tej grupy w amerykańskim kinie głównego nurtu.

Film Clinta Eastwooda, który zarobił 270 mln dolarów. A na Oscarach został pominięty

„Gran Torino” okazał się ogromnym sukcesem finansowym. Film zarobił na całym świecie około 270 milionów dolarów, stając się drugim najbardziej dochodowym obrazem w reżyserskim dorobku Clinta Eastwooda. Produkcja zdobyła uznanie krytyków – w serwisie Rotten Tomatoes aż 81 proc. recenzji było pozytywnych, a widzowie ankietowani przez CinemaScore wystawili jej klasę „A”.

Film został wyróżniony przez Amerykański Instytut Filmowy jako jeden z dziesięciu najlepszych obrazów 2008 roku, a sam Eastwood odebrał nagrodę National Board of Review dla najlepszego aktora. Oryginalna piosenka „Gran Torino” otrzymała nominację do Złotego Globu.

Mimo tych sukcesów produkcja nie zdobyła ani jednej nominacji do Oscara. Decyzja Akademii wywołała falę krytyki i do dziś wielu kinomanów uważa ją za jedną z największych oscarowych pomyłek.

Dla widzów nie ma jednak wątpliwości, że „Gran Torino” należy do najważniejszych filmów w karierze Eastwooda. „Mistrzostwo świata. Eastwood w tym filmie wymiata” – czytamy w jednej z opinii. Ktoś inny dodaje: „Clint Eastwood pokazał w tym filmie swój geniusz, zarówno reżyserski jak i aktorski. Jeden z najbardziej niedocenionych filmów w historii”.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć „Gran Torino”, to zdecydowanie warto go nadrobić.

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