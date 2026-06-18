4 nowe filmy wpadły na HBO Max. To od dziś w bibliotece serwisu

Cztery nowe filmy od czwartku 18 czerwca obejrzycie na platformie HBO Max. Są to klasyki sprzed lat i nowości, które zachwyciły swoim nietuzinkowym charakterem. Sprawdźcie, czy znajdziecie na liście coś, co was zainteresuje.
Dobre nowości od dziś na HBO Max. Sprawdźcie premiery
„Victor Frankenstein”
Victor Frankenstein i jego uczeń chcą pomóc ludzkości, badając nieśmiertelność, lecz eksperymenty Victora mają przerażające skutki.
„Król rozrywki”
Gwiazdorska obsada w odważnym musicalu o narodzinach show‑biznesu, inspirowanym historią P.T. Barnuma.
„Kłamca kłamca”
Fletcher Reede jest prawnikiem i patologicznym kłamcą, który musi mówić prawdę i tylko prawdę przez całe 24. godziny, aby spełnić urodzinowe życzenie swojego syna. Szczerość może okazać się poważną komplikacją w życiu zawodowym i prywatnym.
„Lisa Frankenstein”
Niezrozumiana nastolatka zakochuje się w przystojnym chłopaku ze szkoły i rusza w zabójczą podróż.Czytaj też:
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