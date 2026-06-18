4 nowe filmy wpadły na HBO Max. To od dziś w bibliotece serwisu
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4 nowe filmy wpadły na HBO Max. To od dziś w bibliotece serwisu

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„Victor Frankenstein”
„Victor Frankenstein” 
Macie subskrypcję HBO Max? Tutaj znajdziecie rozpiskę tytułów, które dzisiaj zostały dodane do biblioteki serwisu.

Cztery nowe filmy od czwartku 18 czerwca obejrzycie na platformie HBO Max. Są to klasyki sprzed lat i nowości, które zachwyciły swoim nietuzinkowym charakterem. Sprawdźcie, czy znajdziecie na liście coś, co was zainteresuje.

Dobre nowości od dziś na HBO Max. Sprawdźcie premiery

„Victor Frankenstein”

Victor Frankenstein i jego uczeń chcą pomóc ludzkości, badając nieśmiertelność, lecz eksperymenty Victora mają przerażające skutki.

„Król rozrywki”

Gwiazdorska obsada w odważnym musicalu o narodzinach show‑biznesu, inspirowanym historią P.T. Barnuma.

„Kłamca kłamca”

Fletcher Reede jest prawnikiem i patologicznym kłamcą, który musi mówić prawdę i tylko prawdę przez całe 24. godziny, aby spełnić urodzinowe życzenie swojego syna. Szczerość może okazać się poważną komplikacją w życiu zawodowym i prywatnym.

„Lisa Frankenstein”

Niezrozumiana nastolatka zakochuje się w przystojnym chłopaku ze szkoły i rusza w zabójczą podróż.Czytaj też:
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Źródło: WPROST.pl