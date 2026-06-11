Najlepsze seriale dla fanów „W garniturach”. 7 propozycji od nas

„W garniturach” to jeden z tych seriali, które na nowo rozbudziły zainteresowanie widzów tematyką prawniczą. Dynamiczne dialogi, charyzmatyczni bohaterowie, skomplikowane sprawy sądowe i kulisy pracy w prestiżowej kancelarii sprawiły, że produkcja zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Nawet wiele lat po premierze serial wciąż przyciąga nowych fanów.

Jeśli po zakończeniu seansu szukasz podobnych emocji, zapewniamy – świat telewizji ma do zaoferowania znacznie więcej znakomitych seriali prawniczych. Na naszej liście znajdziesz 7 z nich, które najbardziej przypominają klimatem hit sprzed lat.

7 seriali podobnych do „W garniturach”. Są doskonałe

„Ally McBeal”



Produkcja śledzi losy neurotycznej, lecz błyskotliwej bostońskiej prawniczki, która stara się pogodzić wymagającą karierę w ekscentrycznej kancelarii z życiem osobistym i poszukiwaniem miłości.



„Układy”



Amerykański serial o prawnikach, który dzięki gwiazdorskiej obsadzie, złożonej fabule i doskonałej realizacji zdobył ogromną popularność wśród publiczności i został nagrodzony Złotym Globem oraz trzema nagrodami Emmy. Główną bohaterką serialu jest znana prawniczka procesowa, Patty Hewes (w tej roli rewelacyjna Glenn Close). W pierwszym sezonie przyjmuje do swojej kancelarii absolwentkę prawa, Ellen Parsons (Rose Byrne, „W stronę słońca”, „Casanova”), a następnie postanawia zmierzyć się w sądzie z bezlitosnym miliarderem Arthurem Frobisherem (Ted Danson, „Zdrówko”, „Trzech mężczyzn i dziecko”). Scenariusz został zainspirowany skandalami finansowymi w wielkich korporacjach, między innymi skandalem związanym z przedsiębiorstwem Enron w 2001 roku.



„Sposób na morderstwo”



Bohaterami produkcji jest grupa studentów prawa oraz ich genialny profesor od postępowania karnego. Zostają oni uwikłani w morderstwo, które wstrząśnie całym uniwersytetem i na dobre zmieni ich życiorysy.



„Sprawa idealna”



Wzięta prawniczka traci oszczędności całego życia i pracę w prestiżowej kancelarii. Kobieta musi zacząć wszystko od nowa. Diane Lockhart (Christine Baranski) jest wziętą prawniczką, która pracuje w prestiżowej kancelarii Lockhart & Lee. Kobieta bierze w pracy pod swoje skrzydła chrześnicę Maię Rindell (Rose Leslie). Kiedy firma inwestycyjna ojca dziewczyny bankrutuje i wiele wpływowych osób – w tym Diane, traci oszczędności swojego życia – wybucha wielki skandal. W konsekwencji obydwie kobiety zostają zmuszone do odejścia z kancelarii. Maia i jej mentorka znajdują miejsce dla siebie w firmie prowadzonej przez afroamerykańskich prawników.



„Zadzwoń do Saula”



Serial skupia się na losach Jimmy'ego McGilla – początkującego, zmagającego się z przeciwnościami losu prawnika – i pokazuje jego fascynującą przemianę w pozbawionego skrupułów, cwaniackiego adwokata Saula Goodmana.



„Żona idealna”



Alicia (Julianna Margulies) to szczęśliwa mężatka z 15-letnim stażem i matka dwójki nastolatków. Florrick'owie mieszkają w eleganckiej dzielnicy Chicago, mają wpływowych znajomych, a ich dzieci chodzą do najlepszej szkoły w okolicy. Życie głównej bohaterki zmienia się diametralnie w dniu, w którym na jaw wychodzą kompromitujące fakty związane z nagannym pełnieniem funkcji publicznej przez jej męża. Zawistni intryganci bardzo skutecznie przeprowadzają atak mający na celu całkowitą dyskredytację Petera (Chris Noth) w oczach opinii publicznej. Ujawniają nie tylko kwestie korupcyjne, ale także nagrania z jego intymnych spotkań z rozmaitymi kobietami. W efekcie Florrick zostaje skazany i trafia do więzienia. Wszyscy stawiają sobie pytanie: jak na te wszystkie "rewelacje" zareaguje jego żona? Czy będzie wspierać swego niewiernego męża, a może jednak się z nim rozwiedzie? Tymczasem Alicia sprzedaje dom, przeprowadza się z dziećmi do mieszkania w innej dzielnicy i postanawia wrócić do wyuczonego zawodu prawnika.



„Prawnik z lincolna”



Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), obrazoburczy idealista, prowadzi kancelarię prawniczą z tylnego siedzenia swojego Lincolna, zajmując się sprawami dużego i małego kalibru w Los Angeles.Czytaj też:

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