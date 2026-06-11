Wielki powrót kultowego kryminału! Tutaj go znajdziecie

Widzowie kanału 13 Ulica mogą liczyć zarówno na premierowe produkcje, jak i dobrze znane serialowe hity, które przez lata zdobyły wierne grono fanów.

Wielki powrót „Mentalisty”

Największą atrakcją wakacyjnej ramówki będzie bez wątpienia wielki powrót „Mentalisty”. Kultowy serial z Patrickiem Jane’em na dwa miesiące przejmie antenę stacji, przypominając widzom, dlaczego przez lata należał do najpopularniejszych produkcji kryminalnych na świecie.

W ramach cyklu „Mentalista – Letnie Przejęcie” na antenę 13 Ulicy powrócą wszystkie cztery sezony serialu opowiadającego o losach błyskotliwego konsultanta wspierającego śledczych w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw.

Patrick Jane zasłynął niezwykłą spostrzegawczością, umiejętnością odczytywania ludzkich zachowań i talentem do dostrzegania szczegółów, które umykają innym. To właśnie te cechy sprawiły, że stał się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnych seriali kryminalnych.

Emisja rozpocznie się 6 lipca. Odcinki będzie można oglądać w dni powszednie o godz. 18:20.

„Niewidomy detektyw” z nowymi odcinkami

W lipcowej ramówce nie zabraknie również nowych odcinków austriackiego serialu „Niewidomy detektyw”. Produkcja opowiada historię byłego wiedeńskiego śledczego, który mimo utraty wzroku nie rezygnuje z rozwiązywania zagadek kryminalnych.

Dzięki wyjątkowo wyostrzonym zmysłom oraz wsparciu wiernego partnera bohater podejmuje się spraw, które dla innych okazują się niemal niemożliwe do rozwikłania.

Nowe odcinki będą emitowane w środy o godz. 22:00.

Powrót serialu „Bellefond”

Miłośnicy francuskich kryminałów ponownie spotkają się z bohaterem serialu „Bellefond”. Produkcja przedstawia losy doświadczonego prawnika, który po życiowych przejściach wraca do walki o sprawiedliwość.

Serial ponownie zagości na antenie od 6 lipca. Emisję zaplanowano na poniedziałki o godz. 22:00. Finał serii widzowie zobaczą 27 lipca.

Premierowe odcinki serialu „Tajemnice Jane”

Drugą połowę miesiąca wzbogacą premierowe filmy z cyklu „Tajemnice Jane”. Główną bohaterką jest Jane DaSilva, była piosenkarka, która przejmuje rodzinną agencję detektywistyczną i angażuje się w rozwiązywanie spraw osób niesłusznie oskarżonych lub pozbawionych profesjonalnej pomocy śledczej.

W ramach cyklu widzowie zobaczą po raz pierwszy filmy „Tajemnice Jane: Zabójcza recepta” oraz „Tajemnice Jane: Utracony spadek”.

Premierowe seanse będą emitowane w soboty o godz. 22:00 od 18 lipca do 8 sierpnia.

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