Fenomen BookToka trafił na ekran. Hit Prime Video z polskimi akcentami

Miliony czytelników dały się porwać tej historii, a media społecznościowe przez długi czas żyły losami jej bohaterów. Teraz jeden z największych fenomenów BookToka ostatnich lat doczekał się ekranizacji. Na Prime Video zadebiutował właśnie serial „Każdy kolejny rok”, oparty na bestsellerowej powieści Carley Fortune „Każde kolejne lato”.

Serial „Każdy kolejny rok” – Historia pierwszej miłości i drugiej szansy

Nowa produkcja Amazon Original może przypaść do gustu widzom, którzy pokochali takie tytuły jak „Tego lata stałam się piękna”, „Byliśmy łgarzami” czy „Maxton Hall”. Wszystkie osiem odcinków serialu jest już dostępnych dla widzów w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Serial opowiada o Percy Fraser i Samie Florku, których połączyła wyjątkowa więź zrodzona jeszcze w dzieciństwie. Akcja rozgrywa się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia, zabierając widzów do malowniczego Barry’s Bay w kanadyjskim Ontario.

To opowieść o dorastaniu, utraconych szansach, powrotach do przeszłości i uczuciach, które mimo upływu czasu nie tracą na sile. Kiedy Percy i Sam spotykają się po latach rozłąki, muszą zmierzyć się zarówno ze wspomnieniami, jak i emocjami, które nigdy całkowicie nie wygasły.

Polskie korzenie w serialu Prime Video

Choć historia osadzona jest w Kanadzie, ciekawostką są tutaj polskie akcenty. Jednymi z najważniejszych bohaterów serialu są członkowie rodziny Florków o polskich korzeniach. W centrum wydarzeń znajdują się Sam Florek, jego brat Charlie oraz ich matka Sue.

Polskie wątki odgrywają ważną rolę również w książkowym pierwowzorze. Sue Florek prowadzi tam popularną restaurację Tawerna, która stanowi jedno z najważniejszych miejsc spotkań mieszkańców Barry’s Bay. To właśnie tam Percy spędza wiele wakacyjnych dni, a później podejmuje swoją pierwszą sezonową pracę.

Także serialowa wersja historii zawiera subtelne odniesienia do polskiej kultury. Już w pierwszym odcinku widzowie mogą dostrzec na ekranie pierogi, które przypominają o rodzinnych korzeniach bohaterów i atmosferze panującej w domu Florków.

„Każdy kolejny rok” – Bestseller, który podbił BookToka

„Każde kolejne lato” autorstwa Carley Fortune okazało się jednym z największych wydawniczych sukcesów ostatnich lat. Powieść przez 16 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów „The New York Timesa”, sprzedała się w nakładzie przekraczającym milion egzemplarzy i zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych.

Hashtag związany z książką zgromadził ponad 81,4 miliona wyświetleń na TikToku, czyniąc historię Percy i Sama jednym z najgłośniejszych fenomenów BookToka.

W głównych rolach występują Sadie Soverall, znana między innymi z filmu „Saltburn”, oraz Matt Cornett, którego widzowie mogą kojarzyć z produkcji „High School Musical: Serial”. Na ekranie pojawiają się także Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu i Elisha Cuthbert.

Za serial odpowiada Amy B. Harris, showrunnerka i producentka wykonawcza mająca w dorobku takie produkcje jak „Seks w wielkim mieście”, „Plotkara” czy „Pamiętniki Carrie”. Wśród producentów wykonawczych znalazła się również autorka powieści Carley Fortune.

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