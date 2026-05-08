Najmocniejsze kryminały na jednej platformie. Te seriale nie pozwolą zasnąć

Platformy streamingowe prześcigają się dziś w produkowaniu kryminałów, ale tylko nieliczne seriale naprawdę zostają w głowie na dłużej. SkyShowtime dorzuca do swojego katalogu naprawdę mocne premiery i głośne tytuły, które mogą solidnie namieszać w rankingach oglądalności.

Wśród najciekawszych kryminałów i thrillerów dostępnych lub zapowiedzianych na platformie znalazły się zarówno zupełnie nowe produkcje, jak i powroty kultowych historii. Od walijskich miasteczek skrywających mroczne sekrety, przez brutalny świat mafii, aż po psychologiczne thrillery i polityczne konflikty w Ameryce czasu pandemii.

Na wyróżnienie zasługują szczególnie sagi rozgrywające się w dobrze znanym uniwersum, czego przykładem kryminalna kontynuacja przygód bohaterów znanych z kultowego serialu „Yellowstone”. Ukochanego seryjnego mordercy widzów, czyli Dextera, nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Na tej platformie możemy poznać wszystkie odsłony tej sagi. Dla fanów mafijnych opowieści jest osnuta złą sławą „Gomorrah: The Origins”. Szczególne wrażenie robi najnowsza produkcja, z której dowiadujemy się, w jaki sposób młody chłopak z biednej dzielnicy stał się królem i postrachem Neapolu. Oto seriale, które mogą przyciągnąć fanów najmocniejszych ekranowych emocji.

„Under Salt Marsh”



Sześcioodcinkowa produkcja autorstwa Claire Oakley. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym walijskim miasteczku Morfa Halen, przygotowującym się na niszczycielski sztorm.

Była detektyw Jackie Ellis wraca do sprawy sprzed trzech lat, która wcześniej kosztowała ją pracę i relacje z rodziną. Kobieta ponownie łączy siły ze swoim dawnym partnerem Erikiem Bullem. Wspólne śledztwo odsłania kolejne tajemnice lokalnej społeczności, a czasu na rozwiązanie zagadki jest coraz mniej.



„Gomorrah: The Origins”



„Gomorrah: The Origins” cofnie widzów do 1976 roku i pokaże młodość Pietro Savastano, przyszłego mafijnego bossa znanego z kultowej „Gomorry”.

Prequel opowiada o dojrzewaniu chłopaka wychowującego się na przedmieściach Neapolu, który krok po kroku odkrywa w sobie brutalność potrzebną do zdobycia władzy. Serial ma pokazać nie tylko narodziny mafijnego imperium, ale także cenę, jaką trzeba zapłacić za przetrwanie w świecie przemocy.



„Eddington”



„Eddington” przenosi widzów do Nowego Meksyku w czasie pandemii w 2020 roku. W centrum historii znajduje się konflikt między szeryfem granym przez Joaquina Phoenixa a burmistrzem, którego wciela się Pedro Pascal.

Napięcie między bohaterami szybko wymyka się spod kontroli, a lokalna społeczność zaczyna dzielić się na wrogie obozy. Pandemia, polityka i strach mieszają się tutaj w wyjątkowo wybuchowej kombinacji.



„Marshals: Historia z Yellowstone”



„Marshals: historia z Yellowstone” skupia się na postaci Kayce’a Duttona, który po odejściu z rancza Yellowstone trafia do elitarnej jednostki U.S. Marshals.

Bohater wykorzystuje doświadczenie żołnierza Navy SEAL i kowboja, by walczyć z przemocą w Montanie. Serial pokaże nie tylko kolejne akcje służb, ale też psychiczne konsekwencje życia na ciągłym froncie walki.



„Dexter: Nowa krew”



„Dexter: Nowa krew” kontynuuje historię Dextera Morgana po wydarzeniach z finału ósmego sezonu. Tytułowy bohater ukrywa się pod nową tożsamością jako James Lindsay i mieszka w małym miasteczku Iron Lake w stanie Nowy Jork. Spokój kończy się w chwili pojawienia się jego syna Harrisona. To uruchamia serię wydarzeń, które ponownie wyciągają Dextera w stronę jego mrocznej natury.



„Gomorra”



W Neapolu rządzi gangsterski klan rodziny Savastano, w którym obowiązuje zasada bezgranicznej lojalności i posłuszeństwa. Ich największym wrogiem jest grupa Salvatore'a Contego. Konflikt nasila się, gdy Pietro Savastano wysyła swoich ludzi – Cira i Attilia – by podpalili posiadłość rodziny Conte. Staje się to początkiem krwawej wojny gangów. Napiętą sytuację próbuje wykorzystać Ciro, który podejmie próbę przejęcia władzy i objęcia funkcji nowego szefa w gangsterskim półświatku.



„Prisoner”



„Prisoner” opowiada historię funkcjonariuszki więziennej Amber Todd, która eskortuje niebezpiecznego więźnia Tibora mającego zeznawać przeciwko mafii.

Po brutalnym ataku na konwój bohaterowie zmuszeni są wspólnie uciekać przed organizacją przestępczą. Relacja między nimi szybko się komplikuje, a Amber zaczyna zadawać sobie pytania o własne granice moralne. Czyli klasyczny pakiet: stres, trauma i kajdanki. Romantyzm XXI wiek



„Burmistrz Kingstown”



„Burmistrz Kingstown” wraca do brutalnego świata więzień i pokazuje miasto, w którym więziennictwo stało się fundamentem całej lokalnej gospodarki.

Rodzina McLusky próbuje utrzymać porządek w miejscu pełnym przemocy, korupcji i beznadziei. Produkcja od lat zbiera świetne opinie fanów mrocznych kryminałów i brutalnych dramatów społecznych.



„Dexter: Zmartwychwstanie”



Dexter budzi się ze śpiączki i rusza do Nowego Jorku, by naprawić relacje ze swoim synem Harrisonem, ale gdy pojawia się Angel Batista z wydziału policji w Miami z szeregiem pytań, obaj muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością.



„The Copenhagen Test”



„The Copenhagen Test" i paranoiczna gra wywiadów to thriller szpiegowski z Simu Liu w roli głównej. Bohater odkrywa, że jego mózg został zhakowany, a napastnicy widzą i słyszą wszystko, co on. Uwikłany w działania służb specjalnych i tajemniczych hakerów musi nauczyć się funkcjonować pod nieustanną kontrolą. Technologia miała ułatwiać życie, a skończyło się jak zwykle.

