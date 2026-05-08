Widzowie oszaleją z radości. Kultowa telenowela wreszcie w Polsce

Porzucona po narodzinach, wychowana w sierocińcu i naznaczona traumą z przeszłości. Marichuy nie miała łatwego startu, ale los przygotował dla niej jeszcze więcej dramatów. „Nie igraj z aniołem” to jedna z najgłośniejszych meksykańskich produkcji ostatnich lat.

„Nie igraj z aniołem” – meksykańska telenowela, która podbiła serca widzów na całym świecie

Serial zdobył ogromną popularność dzięki emocjonalnej historii, rodzinnych tajemnicach i ekranowemu duetowi, który dla wielu fanów gatunku stał się wręcz kultowy. W rolach głównych wystąpili Maite Perroni oraz William Levy. Ich bohaterowie, Marichuy i Juan Miguel, od początku zostają uwikłani w relację pełną namiętności, niedomówień i bolesnych odkryć.

Historia skupia się na Marichuy, dziewczynie porzuconej tuż po narodzinach przez matkę, Cecilię Velarde. Wychowywana w sierocińcu przez lata próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie. Po ucieczce z placówki trafia pod opiekę praczki Candelarii, która staje się dla niej najbliższą osobą.

Dziewczyna podejmuje się różnych prac, by przetrwać, jednak jeden z incydentów prowadzi ją przed sąd. Sprawę prowadzi sędzia Patricio Velarde, nieświadomy, że oskarżona jest jego biologiczną córką. W obronę Marichuy angażuje się psychiatra Juan Miguel, który zatrudnia ją w swoim domu. Między bohaterami szybko rodzi się uczucie.

Sytuacja komplikuje się po ślubie. Marichuy odkrywa bowiem, że ukochany mężczyzna jest sprawcą napaści, która przed laty odcisnęła piętno na jej życiu.

Gdzie oglądać „Nie igraj z aniołem”?

Poza główną parą w serialu występują także Evita Muñoz, Helena Rojo oraz Ricardo Blume. Za reżyserię odpowiadają Alberto Díaz, Victor Rodriguez i Víctor Fouilloux. Scenariusz stworzyli Carlos Romero oraz María Antonieta Gutiérrez.

Wszystkie 194 odcinki serialu „Nie igraj z aniołem” są dostępne bezpłatnie od 7 maja w serwisie TVP VOD. Czy meksykańska opera mydlana będzie się w Polsce cieszyć równie wielką popularnością, co tureckie seriale, jak dotąd uwielbiane przez telewidzów?

